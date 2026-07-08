Trump arremete contra España y exige Groenlandia

El presidente norteamericano, Donald Trump, volvió a desestabilizar este miércoles la cumbre de líderes de la OTAN al exigir que Estados Unidos rompa sus vínculos comerciales con España y reiterar sus reclamos sobre Groenlandia, lo que también provocó el malestar de otro aliado de la OTAN, Dinamarca.

Durante su intervención en la capital turca, Ankara, Trump calificó a Madrid de “un socio terrible” dentro de la Alianza Atlántica mientras arremetía contra los miembros por no respaldar su guerra contra Irán, y ordenó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, suspender todo el comercio con España.

Las declaraciones de Trump, en las que además afirmó que el frágil alto el fuego con Irán había llegado a su fin, eclipsaron una cumbre con la que los líderes europeos esperaban proyectar unidad y respaldo a Ucrania, además de poner fin a una serie de disputas que amenazan con desgarrar la alianza militar.

Trump habló junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien se ha esforzado por apaciguar las preocupaciones del magnate en torno al gasto en defensa de los miembros, Irán y Groenlandia, al tiempo que colmó de elogios al presidente por haber llevado esos temas al centro del debate.

Sus declaraciones también socavaron el mensaje cuidadosamente elaborado antes de la cumbre, según el cual los países europeos de la OTAN habían dado un paso al frente en materia de gasto militar, tras anunciar el martes iniciativas de defensa por al menos 50.000 millones de dólares.

Nueva amenaza a España

Washington y Madrid mantienen un fuerte enfrentamiento, después de que España rechazara explícitamente las exigencias de Trump de que los países europeos incrementen drásticamente el gasto militar y asuman el costo de su propia defensa.

El gobierno socialista español también se ha negado a permitir que Estados Unidos utilice su espacio aéreo o las bases militares situadas en su territorio para la guerra contra Irán.

“España es un caso perdido. Ya no queremos tener ninguna relación comercial con España”, dijo Trump. “De hecho, me gustaría cortar todos los vínculos. España es un socio terrible en la OTAN. No participa, no paga. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, incluidos los viajes", agregó el presidente norteamericano.

En respuesta, la oficina del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó en un comunicado que tomaba las declaraciones de Trump “con tranquilidad y normalidad” y que no tenía intención de alterar las “magníficas” relaciones ⁠que mantenía con Washington.

Señaló además que España tiene un déficit comercial con Estados Unidos y que los lazos económicos ‌los forjaban las empresas privadas y no los gobiernos, y añadió que, como parte de ⁠la Unión Europea (UE), no es posible alterar los términos comerciales con un miembro en particular sin afectar los lazos con el bloque.

La ministra española de Sanidad, Mónica García, fue más contundente.

“Somos un país soberano y democrático que defiende el multilateralismo y la paz”, escribió en X. “Lo verdaderamente terrible es confundir la diplomacia con la intimidación”, agregó la ministra.

La UE también respondió los comentarios de Trump y salió en defensa de España. Aseguró que “siempre garantizará” los intereses de sus Estados miembros, y le recordó a Washington sus obligaciones en virtud del reciente acuerdo comercial entre ambas partes, que del lado europeo negocia Bruselas y no cada país individualmente.

“Esperamos que Estados Unidos cumpla con su compromiso” en el marco de su acuerdo comercial con el bloque de los 27, “como nosotros hemos cumplido con el nuestro”, indicó el portavoz de la Comisión para temas de comercio, Olof Gill.

España ‌es el mayor exportador mundial de aceite de ​oliva y también vende piezas de automóvil, acero y productos químicos a Estados Unidos, aunque los analistas consideran que es menos vulnerable a las amenazas de sanciones económicas del mandatario norteamericano que otras economías europeas.

Insistencia en Groenlandia

Por otro lado, Trump reabrió viejas heridas al insistir nuevamente en que Estados Unidos debería controlar Groenlandia, un territorio semiautónomo danés, reavivando un asunto que ha generado fuertes tensiones dentro de la alianza que sustenta la seguridad occidental desde el comienzo de la Guerra Fría.

“Groenlandia es muy importante para Estados Unidos, pero no lo es para Dinamarca”, afirmó el magnate antes del inicio de la cumbre. “La necesitamos para la protección del mundo, no sólo de Estados Unidos”, añadió.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, respondió afirmando que su país está “listo para defender cada centímetro de la OTAN, incluido nuestro propio territorio” en caso de un ataque, y que confiaría en que los aliados de la OTAN cumplan su compromiso de defenderse mutuamente.

“Esperamos que todos, incluidos todos los aliados, respeten el derecho del pueblo de Groenlandia a la autodeterminación”, dijo Frederiksen antes de la cumbre. “Groenlandia, por supuesto, no está en venta”.

El renovado interés del mandatario norteamericano por Groenlandia podría amenazar todo el futuro de la OTAN, fundada en 1949 para contrarrestar la amenaza a la seguridad europea planteada por la Unión Soviética durante la Guerra Fría.

La organización por lo general se centra en amenazas externas, no en amenazas desde dentro.

La defensa de Rutte

El secretario general de la OTAN intentó por su parte aplacar la ira del presidente norteamericano citando los recientes aumentos del gasto en defensa de los miembros europeos de la alianza.

“Yo diría que sin usted en esta silla, esto no habría ocurrido”, le dijo Rutte a Trump cuando ambos se reunieron el miércoles por la mañana. “Anótese la victoria. Está ahí”, insistió.

Los ataques de Estados Unidos, así como la revocación de una licencia que permitía a Teherán vender su petróleo en el mercado mundial, subrayaron la fragilidad de un acuerdo provisional para poner fin a meses de combates.

En un intento el mes pasado de apaciguar al líder de Estados Unidos, Rutte fue a Washington para celebrar el “Trump Trillion”, los 1,2 billones de dólares que los aliados europeos y Canadá han añadido al gasto en defensa desde que el magnate llegó al poder en 2017.

Mientras los líderes llegaban a Ankara, Rutte organizó un evento para exhibir los numerosos acuerdos previstos con el aumento del gasto, gran parte del cual se gastaría en empresas de Estados Unidos, creando miles de empleos para estadounidenses.

Trump ha sostenido durante mucho tiempo que Estados Unidos carga con más de lo que le corresponde del peso de la defensa de la OTAN. En la cumbre del año pasado, los aliados habían acordado invertir el 5% de su producto bruto interno en defensa: 3,5% en sus presupuestos de defensa y 1,5% en infraestructura para que las tropas y el equipo puedan moverse más rápido en tiempos de conflicto.

Sin embargo, nuevas cifras publicadas por la OTAN el martes mostraron que Eslovenia, Bélgica, España y República Checa han tenido dificultades para cumplir el antiguo objetivo de gasto de la alianza de invertir el 2% de su PBI.

El gobierno del republicano quiere ver una “OTAN 3.0” más ágil y letal, en la que Europa asuma la responsabilidad de su propia seguridad, incluida Ucrania, con armas convencionales, mientras que Estados Unidos seguiría proporcionando su paraguas nuclear.

Sin embargo, el Pentágono ha iniciado una revisión de seis meses de la presencia militar de Estados Unidos en Europa, lo que ha hecho que sus aliados busquen información clara sobre hasta qué punto Trump pretende recortar el número de fuerzas de Estados Unidos.

La Nación