Irán intensifica su ofensiva y ataca Qatar, Kuwait y Bahréin tras nuevos bombardeos de EE.UU.

Irán lanzó una nueva ofensiva contra Qatar, Kuwait y Bahréin en respuesta a los recientes bombardeos de Estados Unidos sobre territorio iraní. Según Teherán, los ataques apuntaron a instalaciones militares estadounidenses en la región, mientras que los gobiernos del Golfo aseguraron haber interceptado los drones y condenaron la escalada, advirtiendo sobre el riesgo de una mayor desestabilización en Medio Oriente.

La tensión aumentó luego de que Estados Unidos atacara 90 objetivos en Irán con el argumento de proteger la navegación en el Estrecho de Ormuz. Las autoridades iraníes denunciaron que los bombardeos alcanzaron infraestructura civil y dejaron al menos 14 muertos y cerca de un centenar de heridos, incluyendo daños en accesos a la ciudad de Mashhad, donde este jueves será enterrado el líder supremo Ali Jamenei. Mientras tanto, las negociaciones entre Washington y Teherán permanecen completamente paralizadas y crece la preocupación internacional por una posible ampliación del conflicto.