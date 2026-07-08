Cuba demanda en la ONU el fin del embargo “despiadado” de EEUU

El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, denunció este martes el “implacable” embargo estadounidense contra la isla, durante un debate en la Asamblea General de la ONU que tuvo lugar pese a la presión diplomática de Estados Unidos para impedirlo. La organización de este debate especial reunió 136 votos a favor, 9 en contra (entre ellos Argentina, Israel y EE.UU.) y 30 abstenciones, un apoyo contundente aunque menor que el de las habituales votaciones anuales contra el embargo de Washington sobre la isla.

“Una guerra multidimensional”

“Contra Cuba, el gobierno de los Estados Unidos lleva a cabo una guerra multidimensional, no convencional, que dura ya casi siete décadas y se ha vuelto más despiadada en los últimos siete meses”, destacó Bruno Rodríguez. “Existen conversaciones diplomáticas bilaterales que propuso el gobierno de los Estados Unidos y Cuba aceptó”, agregó el canciller cubano, aunque reconoció que no rendían frutos.

“Es responsabilidad de las Naciones Unidas prestar atención a este crimen cruel”, defendió Rodríguez desde la tribuna de la ONU. El diplomático pidió a la presidencia de la Asamblea intervenir durante la declaración de Mike Waltz en este órgano y, al cederle la palabra, aseguró al embajador estadounidense que “esto es la Asamblea General de Naciones Unidas, no un campamento de ‘boinas verdes’”.

De acuerdo con las cifras presentadas por Rodríguez durante la sesión, los daños económicos causados a Cuba por “el implacable bloqueo estadounidense” entre marzo de 2025 y febrero de 2026 ascendieron a 8.103 millones de dólares. El monto representa un incremento del siete por ciento en comparación con el período previo, lo que eleva el impacto acumulado de esta política de asfixia a 178.700 millones de dólares.

“No existe ningún bloqueo estadounidense”

Washington, en cambio, considera que la cúpula dirigente cubana no está a la altura de los cambios que exige la isla. “No existe ningún bloqueo estadounidense. El único embargo en Cuba es la guillotina que el régimen hace pender sobre la cabeza de su pueblo”, defendió el embajador estadounidense Mike Waltz. “Apoyen al pueblo cubano. No apoyen al régimen que ha quebrado este país. No pueden hacer las dos cosas, ha llegado la hora de elegir”, insistió Waltz, pese a ser interrumpido varias veces por la delegación cubana, que invocó llamados al reglamento.

Algunos oradores, aunque deploraron la política estadounidense hacia Cuba, señalaron al mismo tiempo las responsabilidades de La Habana. “La terrible situación de la población cubana no está relacionada únicamente con el embargo”, insistió el embajador de la Unión Europea, Stavros Lambrinidis, quien subrayó en particular la necesidad “urgente” de reformas económicas y sociales.

“Si bien reafirmamos la importancia de respetar el derecho internacional en todos los contextos, lamentamos la posición de Cuba sobre la guerra ilegal de Rusia contra Ucrania”, expresó además Lambrinidis, quien urgió a Cuba a abstenerse de apoyar la agresión rusa contra Ucrania y tomar “todas las medidas necesarias para impedir que sus ciudadanos se sumen a las fuerzas militares” de Rusia que participan en el conflicto.

Por su parte el representante adjunto de Colombia ante la ONU, Raúl Sánchez, reiteró el rechazo “categórico” de su país al bloqueo contra Cuba y expresó su “plena solidaridad” con el pueblo cubano “frente al recrudecimiento de las medidas coercitivas unilaterales que afectan gravemente sus condiciones de vida”. El representante de Haití, Ericq Pierre, destacó que la región debe estar “libre de guerras y conflictos” y que sus países “son fervientes defensores del multilateralismo y de los principios del derecho internacional”.

Desde 1992 la Asamblea vota cada año, por una amplísima mayoría, una resolución no vinculante que pide el levantamiento del embargo. Pero este apoyo se debilitó ligeramente en octubre de 2025 (165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones), y la votación del martes sobre la celebración del debate podría ser señal de una nueva erosión, dado que algunos de los apoyos habituales, como Alemania o Canadá, se abstuvieron.

Nuevo apagón y crisis energética

El presidente cubano, Miguel Díaz Canel, agradeció a las 136 naciones que votaron a favor de habilitar el debate de este martes en la ONU. “Cada voto muestra sentido de justicia y valentía, al sobreponerse a fuertes presiones desde días previos, y a las descaradas mentiras del delegado de EE.UU. para sabotearlo”, puntualizó en redes sociales Díaz Canel, quien criticó a su vez el discurso estadounidense ante la Asamblea General y lo tachó de “cínico” y “desvergonzado”.

Díaz Canel señaló que la isla se mantiene atenta “a esta batalla diplomática”, a la vez que reconoció que el país caribeño amaneció este martes “bajo el rigor de otra jornada sin energía eléctrica en gran parte de su territorio”, tras el apagón nacional ocurrido el lunes y que dejó a más de nueve millones de cubanos sin energía eléctrica. El mandatario reiteró que Cuba permanece “sin combustible para energizar plantas”, lo que provoca que se prolongue la caída del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de Cuba, la tercera en 2026 y la octava en menos de 24 meses.

Cuba vive una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., una medida calificada por Naciones Unidas como contraria al derecho internacional y que ha paralizado casi totalmente su economía. A eso se le sumaron en mayo sanciones a toda aquella persona o entidad que apoye al gobierno cubano o que opere en sectores claves como la energía, la defensa, las finanzas y la minería.

Frente a ese escenario las autoridades cubanas aprobaron a mediados de junio un paquete de medidas sin precedentes en favor de mecanismos de mercado, lo que supone una profunda transformación del modelo económico vigente en la isla desde la adopción del socialismo hace casi 70 años.

Página12