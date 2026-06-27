De colonia portuguesa a rival de Argentina: radiografía del pequeño archipiélago que sorprende al mundo

La Selección Argentina ya conoce a su rival para los dieciseisavos de final del Mundial 2026: será Cabo Verde, una de las grandes sorpresas del torneo y un país que irrumpió en la escena internacional con una clasificación histórica.

El equipo africano enfrentará al conjunto de Lionel Scaloni el viernes 3 de julio, en Miami, luego de terminar segundo en el Grupo H, por detrás de España y por encima de Uruguay y Arabia Saudita.

Cabo Verde, oficialmente República de Cabo Verde, es un pequeño país insular ubicado en el océano Atlántico, frente a la costa occidental de África.

No se trata de una sola isla, sino de un archipiélago formado por 10 islas, de las cuales nueve están habitadas, situado a unos 600 kilómetros de Senegal, su vecino continental más cercano.

Su capital es Praia, ubicada en la isla de Santiago, y su población ronda los 525 mil habitantes, una cifra que lo convierte en uno de los países más pequeños que disputaron una Copa del Mundo.

El idioma oficial es el portugués, producto de su pasado colonial, aunque gran parte de la población habla también criollo caboverdiano, una lengua de fuerte identidad local.

Cabo Verde fue colonia de Portugal y declaró su independencia el 5 de julio de 1975.

La historia de Cabo Verde está marcada por su ubicación estratégica en el Atlántico. Las islas estaban deshabitadas cuando fueron ocupadas por navegantes portugueses en el siglo XV y, desde entonces, se transformaron en un punto clave de conexión entre Europa, África y América.

En 1462, los portugueses fundaron Ribeira Grande, hoy conocida como Cidade Velha, en la isla de Santiago. Ese asentamiento fue uno de los primeros enclaves coloniales europeos en el trópico y se convirtió durante siglos en un puerto fundamental para las rutas marítimas del Atlántico.

Por su posición geográfica, Cabo Verde tuvo un rol central en el comercio entre continentes y también en una de las páginas más oscuras de la historia: el tráfico transatlántico de esclavos. De esa mezcla forzada entre población africana y presencia portuguesa nació buena parte de la identidad caboverdiana actual.

La lucha por la independencia estuvo vinculada al movimiento anticolonial africano y a la figura de Amílcar Cabral, líder del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, una de las personalidades políticas más influyentes del proceso de descolonización en África occidental.

Después de la independencia en 1975, Cabo Verde atravesó una etapa de partido único, pero en 1991 celebró sus primeras elecciones multipartidarias, un hito que consolidó su perfil como una de las democracias más estables del continente africano.

Su cultura combina raíces africanas y portuguesas, con una fuerte tradición musical, marcada por géneros como la morna, popularizada internacionalmente por la cantante Cesária Évora, una de las figuras culturales más importantes de su historia.

El país tiene una economía muy vinculada al turismo, los servicios, las remesas de su diáspora y la actividad portuaria.

Sus paisajes combinan playas, zonas montañosas, islas volcánicas y ciudades costeras, con destinos turísticos conocidos como Sal, Boa Vista, Santiago, São Vicente y Fogo.

En lo futbolístico, Cabo Verde es conocido como los Tiburones Azules y llegó al Mundial 2026 como debutante absoluto.

Su clasificación a la Copa del Mundo ya había sido considerada una hazaña, pero lo ocurrido en la fase de grupos elevó todavía más la dimensión de su campaña.

El equipo dirigido por Pedro Leitão Brito, conocido como Bubista, empató 0-0 con España en el debut, igualó 2-2 ante Uruguay y cerró la zona con otro 0-0 frente a Arabia Saudita.

Esos tres empates le permitieron terminar segundo del Grupo H con tres puntos, detrás de España, que finalizó líder con siete.

Con ese resultado, Cabo Verde dejó eliminado a Uruguay y Arabia Saudita y se metió por primera vez en su historia en una fase eliminatoria mundialista.

Además, se convirtió en el país más pequeño por población en alcanzar una instancia de eliminación directa en una Copa del Mundo.

La historia tiene todavía más impacto porque gran parte del plantel caboverdiano está formado por jugadores nacidos o criados en la diáspora, especialmente en países europeos como Portugal, Países Bajos y Francia.

Esa mezcla le dio al seleccionado una identidad muy particular: orden táctico, despliegue físico, disciplina defensiva y jugadores formados en ligas competitivas del fútbol europeo.

Cabo Verde no ganó ningún partido en la fase de grupos, pero tampoco perdió: compitió ante tres rivales de mayor historia mundialista y consiguió avanzar con una fórmula basada en resistencia, concentración y eficacia defensiva.