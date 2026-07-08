En medio de una nueva escalada de la tensión en Medio Oriente, el presidente del Parlamento de Irán - y uno de los principales negociadores en las conversaciones de paz -, Mohammad Bagher Ghalibaf, denunció que Estados Unidos incurrió en graves violaciones del memorando de entendimiento firmado el pasado 17 de junio. "La era del acoso y la extorsión ha terminado. No lleva a ninguna parte. No nos rendimos", sentenció en un mensaje en X.
Irán denunció que EEUU violó el memorando de entendimiento
El Mundo08/07/2026
Mientras el presidente estadounidense aseguró que el entendimiento "se terminó", desde Teherán denuncian graves violaciones del acuerdo.
El pasado martes, Washington afirmó que llevó adelante una serie de "potentes ataques" contra Irán, en respuesta a "los ataques iraníes contra tres buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz".
"La agresión iraní fue injustificada, peligrosa y constituyó una violación flagrante del alto el fuego", detalló al respecto el Comando Central de EE.UU. para Oriente Medio (Centcom) en la red X.
En este sentido, Donald Trump aseguró que el acuerdo "se terminó". En el marco de la cumbre de la OTAN que se desarrolla en Ankara, el presidente estadounidense agregó: "Ya no quiero lidiar con ellos. Son escoria... Están dirigidos por gente enferma".
La denuncia de Irán contra EEUU
En su mensaje en X, Ghalibaf enumeró distintos incumplimientos por parte de la potencia norteamericana. Entre ellos, destacó; "Violación de los ajustes iraníes en el Estrecho; Amenazas persistentes de más ataques; Restablecimiento de sanciones al petróleo; Ataques al sur de Irán; Agresión sionista continua en el Líbano".
Los últimos ataques lanzados por EEUU sobre territorio iraní dejaron al menos un muerto y dos heridos en la provincia de Khuzestan, según informaron medios locales citados por Xinhua.
Tras el ataque contra los tres buques petroleros, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos revocó este martes una licencia que permitía la venta de petróleo de origen iraní hasta el 21 de agosto.
Así, las autoridades iraníes advirtieron que no permitirán el establecimiento de nuevas rutas en el estrecho de Ormuz por fuera de las disposiciones contempladas en el memorándum de entendimiento de paz firmado recientemente. Además, remarcaron que Teherán "no diferencia entre Estados Unidos y socios regionales".
China pidió diálogo
En este contexto, China instó a Estados Unidos e Irán a implementar plenamente el memorándum de entendimiento firmado, resolver sus diferencias mediante el diálogo y evitar una nueva escalada militar.
La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, sostuvo durante una conferencia de prensa que un nuevo conflicto no beneficia a ninguna de las partes y remarcó que las acciones militares no pueden resolver los problemas de fondo.
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