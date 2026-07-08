Irán denunció que EEUU violó el memorando de entendimiento

El pasado martes, Washington afirmó que llevó adelante una serie de "potentes ataques" contra Irán, en respuesta a "los ataques iraníes contra tres buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz".

"La agresión iraní fue injustificada, peligrosa y constituyó una violación flagrante del alto el fuego", detalló al respecto el Comando Central de EE.UU. para Oriente Medio (Centcom) en la red X.

En este sentido, Donald Trump aseguró que el acuerdo "se terminó". En el marco de la cumbre de la OTAN que se desarrolla en Ankara, el presidente estadounidense agregó: "Ya no quiero lidiar con ellos. Son escoria... Están dirigidos por gente enferma".

La denuncia de Irán contra EEUU

En su mensaje en X, Ghalibaf enumeró distintos incumplimientos por parte de la potencia norteamericana. Entre ellos, destacó; "Violación de los ajustes iraníes en el Estrecho; Amenazas persistentes de más ataques; Restablecimiento de sanciones al petróleo; Ataques al sur de Irán; Agresión sionista continua en el Líbano".