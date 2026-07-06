Salud endurecerá auditorías en clínicas privadas con historia clínica digital

El Ministerio busca unificar la información sanitaria y reforzar los controles sobre la facturación de prestaciones. El objetivo es reducir irregularidades y agilizar las auditorías.
Salud06/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Ministerio de Salud Pública avanza con la implementación de una historia clínica digital única para todo el sistema sanitario provincial, una medida que también alcanzará a clínicas, sanatorios y prestadores privados.

El ministro Federico Mangione aseguró en Pelo y Barba por Aries que el nuevo sistema permitirá mejorar las auditorías y controlar con mayor precisión las prestaciones facturadas a la obra social provincial.

El funcionario explicó que actualmente se trabaja junto a prestadores privados en la implementación del sistema Safesa, herramienta que concentrará la información clínica de los pacientes.

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Según indicó, además de digitalizar la atención médica, el objetivo es establecer protocolos unificados para la presentación de órdenes, prácticas y cirugías.

Mangione anticipó que los expedientes que no cumplan con todos los requisitos administrativos no serán liquidados hasta que la documentación esté completa.

"Una orden o una cirugía tiene que cumplir con todos los requisitos. Si falta uno solo, no se paga", remarcó.

El ministro sostuvo que estas medidas buscan fortalecer los mecanismos de control y ordenar el funcionamiento administrativo del sistema sanitario provincial.

 

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