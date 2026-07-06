Salud endurecerá auditorías en clínicas privadas con historia clínica digital

El Ministerio de Salud Pública avanza con la implementación de una historia clínica digital única para todo el sistema sanitario provincial, una medida que también alcanzará a clínicas, sanatorios y prestadores privados.

El ministro Federico Mangione aseguró en Pelo y Barba por Aries que el nuevo sistema permitirá mejorar las auditorías y controlar con mayor precisión las prestaciones facturadas a la obra social provincial.

El funcionario explicó que actualmente se trabaja junto a prestadores privados en la implementación del sistema Safesa, herramienta que concentrará la información clínica de los pacientes.

Según indicó, además de digitalizar la atención médica, el objetivo es establecer protocolos unificados para la presentación de órdenes, prácticas y cirugías.

Mangione anticipó que los expedientes que no cumplan con todos los requisitos administrativos no serán liquidados hasta que la documentación esté completa.

"Una orden o una cirugía tiene que cumplir con todos los requisitos. Si falta uno solo, no se paga", remarcó.

El ministro sostuvo que estas medidas buscan fortalecer los mecanismos de control y ordenar el funcionamiento administrativo del sistema sanitario provincial.