Sáenz anticipó una fuerte inversión en obras para el segundo semestre

El gobernador Gustavo Sáenz adelantó que el Gobierno de Salta realizará una importante inversión en obra pública durante el segundo semestre del año, con el objetivo de impulsar el empleo y dinamizar la economía provincial. Sin precisar el monto, el mandatario aseguró que dará a conocer los detalles después del partido de la Selección argentina del próximo sábado. "Las buenas noticias hay que darlas después de que nos va bien", comentó.

Sáenz sostuvo que la construcción será una de las principales herramientas para sostener la actividad económica en el contexto actual. "Entendemos que la obra pública y privada es un motor dinamizador indispensable para generar empleo genuino y reactivar la economía en cada rincón de nuestra provincia", afirmó. Además, remarcó que el objetivo de la gestión es acompañar a los salteños "con hechos concretos" y reiteró que la prioridad del Gobierno es "proteger el trabajo y el desarrollo productivo".