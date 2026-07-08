Gustavo Sáenz volvió a liderar el ranking de gobernadores con mejor imagen del país

Por segundo mes consecutivo, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se ubicó en el primer lugar del ranking nacional de imagen positiva entre los mandatarios provinciales. Según el relevamiento de julio de 2026 realizado por CB Consultora Opinión Pública, alcanzó un 55,3% de aprobación y volvió a encabezar la medición.

En el podio también aparecen otros gobernadores del interior del país: Osvaldo Jaldo, de Tucumán, quedó segundo con un 54,8%, mientras que Rolando Figueroa, de Neuquén, ocupó el tercer lugar con un 53,5%. El resultado vuelve a destacar el protagonismo del Norte argentino, con dos representantes de la región entre los tres primeros puestos.

El informe detalló además que Sáenz mantiene un balance positivo entre aceptación y rechazo, con un 41,9% de imagen negativa. En la parte baja del ranking se ubicaron Ricardo Quintela, de La Rioja, Gildo Insfrán, de Formosa, y Axel Kicillof, de Buenos Aires, mientras que este último fue el gobernador que más creció en aprobación durante el último mes.