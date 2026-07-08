La jefa del FMI visitará la Argentina a fines de este mes

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará la Argentina a fines de julio, tras una invitación del presidente Javier Milei. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el encuentro se enmarca en la "excelente relación y el diálogo constructivo" que mantiene el Gobierno con el organismo internacional y destacó que permitirá seguir fortaleciendo el trabajo conjunto para consolidar la estabilidad y el crecimiento económico.

Tengo el agrado de anunciar que a fin de mes recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI, @KGeorgieva, quien visitará nuestro país invitada por el presidente @JMilei.



Su visita se da en el contexto de la excelente relación y el diálogo constructivo de este… — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 8, 2026

La visita se producirá pocos días después de que el Gobierno presentara su programa financiero hasta 2027 y anunciara los mecanismos para afrontar los próximos vencimientos de deuda. Si bien todavía no se difundió la agenda oficial de Georgieva en el país, el viaje también coincidirá con la reciente designación de la economista argentina Silvana Tenreyro como nueva economista jefe del FMI, cargo que asumirá el próximo 10 de agosto.