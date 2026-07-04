Pruebas Aprender: Salta logró su mejor desempeño en Lengua

Alumnos que en 2025 el sexto grado de primaria lograron mejoras en los resultados de las Pruebas Aprender, tanto en Lengua como en Matemática, de acuerdo a información suministrada por la Secretaría de Educación de la Nación, organismo responsable del operativo. En el caso de Salta, participaron 24.845 estudiantes de 738 escuelas de toda la provincia.

En el área de Lengua, los resultados de 2025 muestran que el 74,5% de los estudiantes salteños alcanzó los niveles de desempeño "Avanzado" o "Satisfactorio", mientras que el 25,5% se ubicó en los niveles "Básico" o "Por debajo del Básico". Este registro representa una mejora de 11 puntos porcentuales respecto al año 2023; el promedio nacional se ubicó en un crecimiento de 10.5. Son más de 2500 estudiantes que alcanzaron con estas mejoras, el estado de sus pares que están en niveles óptimos.

Hoy, la proporción de alumnos que se ubican en los niveles más bajos ha descendido, alcanzando el mejor desempeño histórico en la provincia. Estas mejoras responden a una decisión política tomada hace años con alumnos del primer ciclo (primero, segundo y tercer grado) para abordar de manera integral esta problemática y trazar objetivos de mejora, priorizando la alfabetización con acciones sistemáticas sostenidas en el tiempo.

El Ministerio de Educación y Cultura de Salta avanza en la consolidación de aprendizajes clave, en el marco de un plan integral de abordajes sostenidos que combinan estrategias pedagógicas y el trabajo conjunto con instituciones especialistas en la materia.

En materia de Alfabetización y comprensión lectora, Salta implementa desde hace años junto a organizaciones especializadas, una estrategia integral: con presencia efectiva en las escuelas, con docentes que incorporan nuevos conceptos pedagógicos a través de una formación sistemática, con materiales pertinentes para el uso del alumno y el educador. Parte de este crecimiento es la corresponsabilidad y presencia efectiva de las familias.

Leve mejora y desafíos en Matemática

En el área de Matemática, los resultados obtenidos indican que el 51% de los estudiantes alcanzó los niveles "Avanzado" o "Satisfactorio", mientras que el 49,1% se encuentra en los niveles "Básico" o "Por debajo del Básico". Significa una mejora de 0,8 puntos porcentuales respecto a la evaluación anterior de 2023.

En esta área, también está en marcha un proceso de abordaje junto a instituciones especialistas en matemáticas. El Ministerio adhirió al Compromiso Federal por la Matemática y fue una de las primeras provincias en lanzar el Plan Jurisdiccional, que se está implementando. Este pone el foco en una enseñanza situada, mayor capacitación docente en didáctica de la Matemática y la producción de materiales pedagógicos específicos.

A esto se suman iniciativas como las Olimpíadas MateSalta, que convocan a miles de estudiantes de 4° a 7° grado de toda la provincia que este año iniciará con participación récord de los estudiantes; además, se desarrolla una prueba piloto con la plataforma finlandesa Eduten que ya demostró buenos resultados en otros países. Todas estas iniciativas continuarán promoviéndose para estimular el interés y la innovación en la enseñanza de esta disciplina.