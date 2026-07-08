Las PyMEs entre las más afectadas por la presión impositiva

Hermosinda Eguez, profesora titular de Teoría y Técnica Impositiva de la Universidad Nacional de Salta, aseguró que la presión tributaria en la Argentina sigue siendo uno de los principales problemas para las pequeñas y medianas empresas. En una entrevista con el programa Pelo y Barba, la especialista reconoció que el Gobierno nacional redujo algunos impuestos y alivió parte de la presión fiscal, pero advirtió que "los impuestos siguen estando en un nivel elevado" y que "la microeconomía todavía no ha respondido a las medidas que se toman desde el Gobierno nacional". En ese sentido, afirmó que las pymes continúan "ahogadas" por la carga tributaria y los costos que implica cumplir con todas las obligaciones fiscales.

Eguez explicó que el problema no pasa únicamente por el dinero que las empresas deben destinar al pago de impuestos, sino también por el costo administrativo que representa cumplir con el sistema tributario. "Bajó la presión tributaria indirecta, eso tengo que subrayarlo, pero sigue estando en un nivel alto", señaló. Además, consideró que todavía falta una revisión más profunda del gasto público. "No es solamente pensar en la recaudación, sino también en qué se gasta, cómo se gasta y cuándo se gasta", expresó, al sostener que ese análisis debe acompañar cualquier reforma impositiva.

La especialista también cuestionó que los controles fiscales sigan concentrándose sobre los contribuyentes registrados. "Tienen que salir a buscar a aquellos que debiendo tributar no tributan, porque si no están siempre sobre los mismos y los mismos ya están ahogados", afirmó. Para Eguez, el desafío es encontrar un esquema que incentive el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y permita aliviar la situación de las pymes, que hoy "hacen un gran esfuerzo para pedalear cada día el mantenimiento de las empresas".