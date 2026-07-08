Eguez: "No alcanza con recaudar más, también hay que revisar en qué se gasta"

En diálogo con Pelo y Barba, Hermosinda Eguez, consideró que una de las claves para aliviar la carga tributaria no pasa únicamente por modificar impuestos, sino por hacer más eficiente el uso de los recursos del Estado. La especialista eñaló que gran parte de la recaudación provincial se destina a salud, educación y seguridad, por lo que "el Gobierno tiene que hacer algo ahí y ver cómo ser más eficiente en esos tres rubros".

La especialista también destacó como un avance la adhesión de provincias y municipios al monotributo unificado, un sistema que concentra en un solo pago los componentes nacional, provincial y municipal. Según explicó, esta herramienta facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias, especialmente para los pequeños contribuyentes, aunque aclaró que todavía quedan desafíos para reducir la presión impositiva y simplificar el sistema fiscal.