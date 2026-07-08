Crisis del gas: la falta de infraestructura paralizó más de 600 industrias del norte

En Agenda Abierta, el vice presidente de la Unión Industrial de Salta, Julio Fazio, describió el complejo escenario que atraviesan las industrias del norte argentino por las restricciones en el suministro de gas. Explicó que hace más de una semana comenzaron los recortes, primero con una reducción del 50% y luego con una restricción total. Recién este martes se rehabilitó un 20% del consumo contratado, una cantidad que, según indicó, apenas alcanza para mantener encendidos los hornos sin reanudar la producción.

Fazio sostuvo que el problema no radica en la disponibilidad del recurso, sino en la falta de infraestructura para transportarlo. "El gas está, lo que no hay es capacidad de transporte", afirmó, al señalar que más de 600 industrias permanecen paralizadas desde Córdoba hacia el norte. Entre los sectores más afectados mencionó a las cerámicas, ingenios, citrícolas, tabacaleras y empresas mineras, que enfrentan serias dificultades para planificar su actividad ante la incertidumbre sobre cuándo se normalizará el suministro. Como medida de emergencia, destacó que YPF liberó 450.000 metros cúbicos diarios de gas al apagar una turbina de Refinor, aunque aclaró que esa decisión no alcanza para resolver el problema estructural.

Respecto de la respuesta oficial, Fazio valoró el acompañamiento del Gobierno de Salta y destacó que el ministro de Producción, Ignacio Lupión, y la senadora nacional Flavia Royón se involucraron en las gestiones para buscar una solución. Sin embargo, cuestionó la postura del Gobierno nacional, que atribuye el conflicto a una falta de contratación privada del combustible. Según explicó, el cambio se produjo en abril, cuando Nación decidió dejar de intervenir en la compra de Gas Natural Licuado (GNL) y trasladó esa responsabilidad a las empresas. "El año pasado no tuvimos este problema. Este año cambiaron las reglas y nos enviaron a contratarnos directamente en el mercado internacional", concluyó.