Nación busca evitar nuevos cortes de luz con obras millonarias

El Gobierno nacional adjudicó una nueva etapa del programa Alma SADI, destinado a fortalecer el sistema eléctrico mediante obras de almacenamiento de energía. La iniciativa contempla una inversión privada cercana a los U$D700 millones y permitirá incorporar más de 700 MW para responder a los picos de demanda y reducir el riesgo de cortes de luz.

La medida fue oficializada este martes a través de la Resolución 155 de la Secretaría de Energía, que adjudicó 20 proyectos distribuidos en siete regiones del país: provincia de Buenos Aires, NOA, NEA Chaco-Formosa, NEA Misiones-Corrientes, Litoral Entre Ríos, Litoral Santa Fe y La Pampa.

Las obras estarán a cargo de cinco empresas: Genneia, DQD Energy, 360 Energy Solar, Aluar e Intermepro. Desde el Gobierno destacaron el interés del sector privado, ya que durante la licitación se presentaron 235 ofertas técnicas que sumaron más de 8.300 MW, una cifra once veces superior al objetivo inicial.

Según informó la Secretaría de Energía, los sistemas de almacenamiento con baterías de última generación permitirán responder con mayor rapidez a las variaciones de consumo, aportar mayor estabilidad a la red eléctrica y mejorar la calidad del servicio para usuarios residenciales, comerciales e industriales.

El plan prevé instalar 185 MW en la provincia de Buenos Aires, 150 MW en el NOA, 161,5 MW en Chaco-Formosa, 50 MW en Misiones-Corrientes, 50 MW en Entre Ríos, 36 MW en Santa Fe y 68 MW en La Pampa.

Esta licitación se suma al programa Alma-GBA, lanzado en 2025 para reforzar el sistema eléctrico del Área Metropolitana de Buenos Aires, cuyas obras continúan en ejecución y se espera que entren en funcionamiento antes del próximo verano.