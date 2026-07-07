Los analistas proyectan una inflación del 2% para junio y prevén exportaciones récord en 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó este lunes una nueva edición del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), en el que consultoras, bancos y centros de investigación proyectaron una inflación del 2% para junio, una leve baja respecto del 2,1% estimado en el informe anterior.

Del estudio participaron 44 consultoras, entidades financieras y centros de investigación, que también mejoraron sus previsiones para otras variables de la economía, como el crecimiento del PBI, el comercio exterior y el saldo fiscal.

Para los próximos meses, el mercado mantiene la expectativa de que la inflación mensual caiga por debajo del 2% en agosto. En tanto, para todo 2026, los especialistas proyectan un aumento acumulado de precios del 30%, apenas por debajo del 30,5% previsto en el relevamiento de mayo.

En cuanto al dólar, el REM refleja un leve ajuste al alza en las estimaciones para julio y agosto, luego de la suba registrada durante junio. Sin embargo, los analistas no esperan una aceleración de la devaluación y calculan que el tipo de cambio oficial aumentará alrededor de 15,6% en todo 2026, por debajo de la inflación proyectada.

Uno de los datos más destacados del informe es la mejora en las expectativas para el comercio exterior. Los especialistas prevén que las exportaciones argentinas alcancen los 100.000 millones de dólares durante 2026, unos 1.500 millones de dólares más que lo estimado en el informe anterior.

Al mismo tiempo, redujeron las proyecciones de importaciones hasta 76.400 millones de dólares, lo que permitiría cerrar el año con un superávit comercial cercano a los 23.600 millones de dólares.

Respecto de la actividad económica, el mercado espera que el Producto Bruto Interno (PBI) crezca un 3% durante 2026, mientras que la tasa de desempleo se ubicaría en 7,5% hacia fin de año.

Por último, el REM proyecta un superávit fiscal de 15,7 billones de pesos, una cifra levemente inferior a la estimada en el relevamiento previo.