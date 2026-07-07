Salta y el riesgo sísmico: la provincia está entre las zonas más sensibles

El terremoto ocurrido en Venezuela volvió a poner bajo la lupa la actividad sísmica en Sudamérica y encendió una pregunta en Salta: ¿qué tan preparada está la provincia ante un evento de gran magnitud?

El doctor Benjamín Heit, sismólogo salteño e investigador del Instituto Alemán de Geociencias, explicó en diálogo con FM Aries que Salta y Jujuy se encuentran dentro de las zonas con mayor riesgo sísmico del país.

Según detalló, la región forma parte del borde activo de placas tectónicas que atraviesa gran parte del oeste y norte de Sudamérica, donde se producen movimientos permanentes en el interior de la Tierra.

"Salta y Jujuy son zonas altamente sísmicas. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica las ubica en un segundo rango de riesgo, detrás de Mendoza y San Juan", explicó Heit.

El especialista señaló que los terremotos se generan por la acumulación de energía en las fallas geológicas, que en algún momento se libera provocando el movimiento del suelo.

Sin embargo, aclaró que la ciencia actualmente no puede determinar con exactitud cuándo ocurrirá un terremoto.

"No se puede predecir el momento preciso, pero sí se puede saber cuáles son las zonas donde existe mayor posibilidad de que ocurra y trabajar en la preparación."

Heit también recordó un antecedente histórico de la provincia: la desaparición de la antigua ciudad de Esteco, destruida por un terremoto ocurrido hace varios siglos.

Para el especialista, la posibilidad de un sismo importante existe porque Salta está ubicada en una región donde las placas continúan acomodándose constantemente. Por eso, la prevención y el conocimiento del territorio son claves para reducir riesgos.