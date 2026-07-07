Salta creó un programa para cancelar deudas de luz de usuarios vulnerables

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El Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) creó el Programa de Reinserción Energética para Usuarios Vulnerables, una iniciativa destinada a ayudar a personas y familias que, por su situación económica o social, mantienen deudas con el servicio de energía eléctrica y corren riesgo de perder el suministro.

La medida fue oficializada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Salta, que establece la creación del programa y fija los criterios para acceder al beneficio.

Según la normativa, el objetivo es complementar los regímenes de asistencia social y tarifaria ya existentes mediante el otorgamiento de subsidios extraordinarios destinados exclusivamente a cancelar, de manera total o parcial, las deudas acumuladas con la empresa distribuidora de energía.

El beneficio estará dirigido a usuarios residenciales que acrediten condiciones de extrema vulnerabilidad socioeconómica. Además, la resolución contempla casos especiales como:

Personas con discapacidad.

Adultos mayores.

Familias con menores de edad en situación de especial protección.

Personas que atraviesen una emergencia social o sanitaria.

Otras circunstancias excepcionales que pongan en riesgo el acceso al servicio eléctrico.

En esos casos, será la Secretaría de Usuarios, Consumo y Abordaje Territorial del ENRESP la encargada de evaluar cada situación y emitir el acto administrativo que autorice el subsidio.

Desde el organismo explicaron que la finalidad es regularizar situaciones de endeudamiento crítico que puedan comprometer el acceso, la continuidad o la permanencia del servicio eléctrico, permitiendo que los beneficiarios vuelvan a incorporarse al sistema formal de prestación.

Los fondos para financiar este programa provendrán del Fondo Compensador Tarifario (FCT), de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria prevista para ese fin.

La creación del Programa de Reinserción Energética quedó formalmente establecida mediante la resolución publicada en el Boletín Oficial, que constituye la fuente oficial de la información.