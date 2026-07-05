Marruecos no perdonó a Canadá y avanzó a cuartos del Mundial

Marruecos se impuso con autoridad por 3-0 a Canadá en el Estadio Houston y avanzó los cuartos de final del Mundial 2026, al igual que lo había conseguido en la anterior Copa del Mundo.

Luego de una primera mitad donde el conjunto norteamericano fue superior, donde el guardameta Bono tuvo que intervenir en varias ocasiones, fueron los africanos quienes se pusieron en ventaja a los 5 minutos de la segunda mitad, a partir de una brillante jugada preparada entre Achraf Hakimi y Azzedine Ounahi, que sin marca sacó un tiro que Maxime Crépeau no pudo despejar.

A partir del tanto, los dirigidos por Mohamed Ouahbi controlaron los ritmos del juego, pero sin que eso se plasme en un dominio territorial o una búsqueda sostenida por un segundo gol. Los de Jesse Marsch, en cambio, tardaron unos cuantos minutos en reponerse al golpe pero después tuvieron más oportunidades para buscar la igualdad, ya sea desde un tiro libre de Jonathan David o un remate lejano de Tajon Buchanan.

Aún así, el empate nunca llegaría para Canadá, sino todo lo contrario. Una vez más apareció Ounahi a 9 minutos del final para culminar una gran jugada que armó Brahim Díaz, y una vez más no pudo reaccionar Crépeau para el 2-0. Poco después, Soufiane Rahimi incluso quedó al borde de convertir el tercero para su país con un fuerte cabezazo que reventó el travesaño, antes de que el guardameta norteamericano lo atrapara.

Incluso quedó tiempo para un tercer tanto. Al aprovechar la avanzada canadiense para buscar el descuento, Díaz y Rahimi salieron con velocidad al contraataque, y el futbolista de Real Madrid habilitó al número 9 para convertir sin resistencia alguna el 3-0 final.

El triunfo significa que Marruecos vuelve a los cuartos de final de la Copa del Mundo por segunda vez al hilo y podría enfrentarse a un viejo conocido: espera al ganador entre Paraguay y Francia, su verdugo de las semifinales de Qatar 2022. La única preocupación que tendrán los Leones del Atlas yace en la lesión que sufrió quien era su estrella en el torneo hasta la fecha, Ismael Saibari, que se debió retirar con problemas musculares a los 22 minutos de la primera mitad.

Con información de ESPN