Mbappé no se detiene: ya está a tiro del récord goleador de Messi

Con su penal ante Paraguay, el delantero francés alcanzó los 19 goles mundialistas y sigue agrandando su marca.
Deportes05/07/2026

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Kylian Mbappé marcó otro gol para Francia, contra Paraguay en octavos de final, y estiró su cuenta goleadora en Mundiales, para mantenerse en la pelea por el récord.

El crack francés, que había marcado un doblete en el debut de Francia ante Senegal y otro en el segundo partido del grupo L frente a Irak, también marcó dos goles ante Suecia. Este sábado le convirtió uno a Paraguay, de penal, y de esa manera llegó a 19 goles en Mundiales, a solo uno del nuevo poseedor de la marca, el argentino Lionel Messi, contabilizando el que anotó en 16avos. frente a Cabo Verde.

Además, con esos tantos, se convirtió en el jugador con más goles en fase de eliminación directa: llegó a 10 y superó a los brasileños Leónidas y Ronaldo.

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Mbappé marcó cuatro en Rusia 2018, cuando Francia fue campeón, y ocho en Qatar 2022, donde fue subcampeón. Ahora, lleva siete en el Mundial 2026, los mismos que Messi.

El francés lleva 19 en la historia de la Copa del Mundo y fue otra estrella que superó la línea del alemán Miroslav Klose, quien tuvo el récord durante 12 años y comenzó este Mundial en el primer lugar. Ahora, ya fue superado por Messi y Mbappé.

Además, en esta Copa superó la cuenta de Just Fontaine, quien con 13 era el francés con más goles en la historia de la máxima competencia de fútbol.

Con información de ESPN

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