Alfaro, golpeado tras la eliminación de Paraguay: “Necesito volver con mi familia”

El entrenador argentino Gustavo Alfaro afirmó este sábado que el fútbol paraguayo necesita que "la espuma baje", para significar que los directivos y él necesitan tiempo para asimilar la eliminación del Mundial 2026 a manos de Francia en la fase de dieciseisavos de final.

Alfaro manifestó que él, por su parte, necesita hablar con su familia, tras confesar que a su esposa y sus dos hijas les ha prometido la retirada, pero primero las convenció de aplazar la decisión para dirigir en el Mundial de Qatar 2022 a Ecuador y luego argumentó que quería estar con la de Paraguay en el actual torneo.

"Necesito respirar, necesito volver con mi familia", declaró durante una conferencia de prensa tras el partido que Francia ganó por 1-0 en Filadelfia.

"No te puedo responder eso", dijo a la pregunta para determinar si está anticipando su renuncia al banquillo de la selección.

Alfaro, quien cumplirá 63 años el 14 de agosto, llegó al banco de la selección paraguaya en agosto de 2024 y logró encarrilar a un equipo desmoralizado en las eliminatorias sudamericanas hasta obtener la sexta y última plaza directa por Sudamérica para el Mundial de 2026.

"Yo quería intentar una revolución", expresó al manifestar su decepción con la eliminación. "Me voy con gran dolor", expresó visiblemente abatido en alusión a la partida del Mundial.

¿Qué dijo Alfaro sobre Francia?

"A Francia los partidos le duraban 60 minutos. A esa altura marcaban la diferencia. Hoy, si no era por ese penal, no nos marcaban la diferencia. Por eso festejaron cómo festejaron y terminaron haciendo tiempo. Saben lo que les costó", aseguró.

"Este equipo venía de ser campeón del mundo en Rusia 2018 y perder la final en Qatar 2022. Nosotros venimos después de 16 años a un Mundial. Competir como lo hicimos me pone orgulloso, por todos los imponderables que tuvimos", añadió destacando la actuación de los suyos.

Con información de ESPN