Lloviznas, neblina y máxima de 11°C: así estará el tiempo este domingo en Salta

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fría en la capital salteña. Se esperan lloviznas aisladas durante gran parte del día, con temperaturas que oscilarán entre 1°C y 11°C.
 
Salta05/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

NEBLINA SALTA

La ciudad de Salta tendrá este domingo 5 de julio una jornada marcada por el frío, la humedad y la posibilidad de lloviznas aisladas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura mínima será de 1°C, mientras que la máxima alcanzará los 11°C. Durante la mañana se prevé neblina y lloviznas, condiciones que podrían repetirse por la tarde, mientras que hacia la noche el cielo estará parcialmente nublado y disminuirá la probabilidad de precipitaciones.

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El organismo también anticipa vientos del norte y noreste de entre 13 y 22 kilómetros por hora, con una probabilidad de lluvias de entre 10% y 40% durante gran parte de la jornada.

Ante este panorama, se recomienda circular con precaución durante las primeras horas del día por la reducción de la visibilidad causada por la neblina y salir bien abrigado debido a las bajas temperaturas.

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