Lloviznas, neblina y máxima de 11°C: así estará el tiempo este domingo en Salta
Salta05/07/2026Ivana Chañi
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fría en la capital salteña. Se esperan lloviznas aisladas durante gran parte del día, con temperaturas que oscilarán entre 1°C y 11°C.
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