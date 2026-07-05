Lloviznas, neblina y máxima de 11°C: así estará el tiempo este domingo en Salta

La ciudad de Salta tendrá este domingo 5 de julio una jornada marcada por el frío, la humedad y la posibilidad de lloviznas aisladas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura mínima será de 1°C, mientras que la máxima alcanzará los 11°C. Durante la mañana se prevé neblina y lloviznas, condiciones que podrían repetirse por la tarde, mientras que hacia la noche el cielo estará parcialmente nublado y disminuirá la probabilidad de precipitaciones.

El organismo también anticipa vientos del norte y noreste de entre 13 y 22 kilómetros por hora, con una probabilidad de lluvias de entre 10% y 40% durante gran parte de la jornada.

Ante este panorama, se recomienda circular con precaución durante las primeras horas del día por la reducción de la visibilidad causada por la neblina y salir bien abrigado debido a las bajas temperaturas.