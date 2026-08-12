Desalojo en Humahuaca: una comunidad denuncia un plano mal hecho y resiste en el territorio

Un conflicto territorial terminó con familias desalojadas, viviendas demolidas y nueve personas detenidas en la comunidad de Santa Rosa, en Humahuaca. Una de las familias afectadas sostiene que el procedimiento se originó a partir de un plano que habría sido aprobado con límites incorrectos.

En N&N por Aries, Yolanda Soruco, integrante de la comunidad y familiar de una de las familias desalojadas, explicó que ya habían recibido otras órdenes de desalojo y que la última fue ejecutada después de ser notificados durante el fin de semana.

Denuncian que un plano avanzó sobre territorio comunitario

Según Soruco, el conflicto comenzó cuando una vecina decidió avanzar con la individualización de sus tierras y realizó una mensura que, de acuerdo con la familia, sobrepasó los límites que históricamente separaban ambas propiedades.

En tal sentido, cuestionó que la Dirección de Inmuebles haya aprobado ese plano y sostuvo que no se realizó una consulta previa antes de avanzar sobre un sector que consideran perteneciente al territorio comunitario.

Soruco aseguró que su familia ocupa esas tierras desde antes de 1937 y que allí vivieron, sembraron y trabajaron durante generaciones. También señaló que la vecina llegó al lugar varias décadas después.

Casas demolidas y nueve detenidos

Durante el procedimiento no solamente se concretó el desalojo: las construcciones existentes fueron demolidas, según relató.

Nueve personas terminaron detenidas y posteriormente recuperaron la libertad a partir de un habeas corpus. Soruco también debía presentarse este miércoles ante la Justicia por las actuaciones derivadas del procedimiento.

La integrante de la comunidad reclamó que se revise la documentación que dio origen al conflicto y cuestionó que una diferencia en los límites de un plano haya terminado afectando directamente a familias que residían en el lugar.