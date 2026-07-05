Tragedia en Córdoba: un instructor cayó de un avión en pleno vuelo

Una tragedia aérea envuelta en interrogantes conmociona a Córdoba. Un instructor de vuelo de 42 años murió este sábado tras caer desde una avioneta en pleno vuelo en una zona rural de Toledo, departamento Río Segundo, mientras realizaba una práctica junto a una alumna. El caso es investigado por la Justicia provincial para determinar cómo pudo producirse un episodio tan inusual.

Según informó el canal Doce, la aeronave había despegado desde Coronel Olmedo cuando ocurrió el hecho. La alumna, que se encontraba a bordo junto al instructor, logró aterrizar la avioneta y alertó sobre lo sucedido.

Tras un rastrillaje en el sector indicado por la joven, equipos de búsqueda encontraron el cuerpo sin vida del instructor en medio de un campo. Un servicio de emergencias constató el fallecimiento y la investigación quedó bajo la órbita de la fiscalía correspondiente.

Otros medios cordobeses aportaron que la estudiante tiene 22 años y que la aeronave pudo ser llevada a tierra por ella misma tras la emergencia, un dato que ahora será clave para reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

Los investigadores intentan establecer si la caída se produjo por una falla mecánica vinculada a alguna compuerta o sistema de seguridad, por un problema durante una maniobra de instrucción o por otra circunstancia aún desconocida. Hasta el momento, las autoridades no difundieron hipótesis oficiales y aguardan los peritajes técnicos sobre la aeronave.

El episodio reavivó la preocupación en el ámbito aeronáutico sobre las condiciones de seguridad en vuelos de instrucción, una actividad habitual en la región de Córdoba, donde operan múltiples escuelas de aviación civil.

Especialistas suelen señalar que este tipo de operaciones exige protocolos rigurosos debido a que los alumnos se encuentran en etapa de formación y realizan prácticas constantes de maniobras y emergencias.

Mientras la Justicia avanza con las pericias, la declaración de la alumna aparece como una de las piezas centrales del expediente. Su testimonio, junto con el análisis de la aeronave y de las comunicaciones previas al aterrizaje, será determinante para esclarecer cómo un instructor experimentado terminó cayendo al vacío durante un vuelo de entrenamiento que debía ser de rutina y terminó en tragedia.

Con información de Noticias Argentinas