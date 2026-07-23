Intimaciones millonarias en el NOA por multas y tributos adeudados

ARCA publicó una extensa nómina de infractores con cargos por multas y tributos y dio diez días para presentar impugnaciones.
Provincias23/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

730x473_260106145504_25214

La Aduana de Tucumán intimó a decenas de personas por deudas correspondientes a multas y tributos aduaneros, con cargos que en algunos casos superan los 40 millones de pesos.

La nómina fue publicada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero en el Boletín Oficial debido a que los involucrados no cuentan con domicilio cierto para efectuar la notificación.

el-presidente-javier-milei-foto-reuters-7DMWJXGEQFDPJELVPGGEWNBZ4MMilei ratificó el pase a disponibilidad de una empleada estatal tras eliminar el área donde trabajaba

Cargos superiores a los $40 millones

Entre los montos más elevados aparecen cargos por $43,1 millones, $41,2 millones y distintos expedientes superiores a los $30 millones.

También existen intimaciones por valores que van desde algunos cientos de miles hasta varios millones de pesos.

aguas del norteAfectación extraordinaria: más de 20 barrios de Salta con baja presión o corte de agua

Diez días para impugnar

Los involucrados disponen de diez días desde la publicación para impugnar los cargos ante la Aduana Tucumán.

La falta de cancelación de las sumas reclamadas puede derivar en las consecuencias previstas por el Código Aduanero.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail