Boom de audiencia por Argentina: el partido ante Cabo Verde lideró el año

El infartante cruce de los 16avos de final del Mundial 2026 no solo paralizó los corazones de los hinchas en las tribunas, sino que congeló por completo el encendido de la televisión abierta argentina. La dramática victoria por 3 a 2 de la Selección Argentina frente a Cabo Verde registró un impresionante promedio unificado de 39.4 puntos de rating, contemplando la pantalla de Telefe y la TV Pública.

De la mano de los datos oficiales de Kantar Ibope, repasamos el desglose de lo que fue, por lejos, lo más visto de la jornada televisiva.

La señal de Martínez concentró el mayor caudal de espectadores durante los 120 minutos de puro drama. El partido promedió 34.9 puntos de rating en Telefe.

Por su parte, la emisora estatal también sacó un excelente provecho de los goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y el "Cuti" Romero. El partido marcó 4.5 puntos de rating en la TV Pública, subiendo tres décimas respecto al encuentro previo. Este número se posicionó oficialmente como la medición más alta de la señal estatal en lo que va del año.

Un fenómeno particular se dio una vez consumado el pitazo final del árbitro. Debido al alivio generalizado de los hinchas por evitar los penales, la audiencia decidió quedarse pegada a la pantalla para escuchar los testimonios y los análisis.

Los números generales del encendido demostraron el nulo espacio que la Scaloneta le dejó a la competencia tradicional. Durante la franja de la segunda tarde (de 16:00 a 20:00 hs), el encendido total de la TV abierta tocó los 46.4 puntos, mientras que en el codiciado Prime Time (de 20:00 a 24:00 hs) se disparó hasta los 51.5 puntos.

Por su parte, las señales deportivas de cable no se quedaron atrás, acumulando interesantes marcas de 14.9 y 13.2 puntos en las mismas franjas horarias gracias al análisis post partido.

Con información de Noticias Argentinas