Colapinto quedó lejos de los puntos en la sprint de Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó lejos de sumar puntos y finalizó duodécimo (12°) en la carrera sprint en el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1.

Por otro lado, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) sigue sorprendiendo y fue el ganador de la carrera por en cima de una experimentado del circuito como Lewis Hamilton (Ferrari), quien llegó en segundo lugar, mientras que Lando Norris (McLaren) cerró el podio.

El argentino había partido desde el 14° lugar, pero protagonizó una gran largada que lo llevó momentáneamente al top 10. En los primeros metros, los Alpine avanzaron con fuerza: Gasly llegó a ubicarse octavo y Colapinto noveno, aunque el pilarense cayó al 11° puesto antes de completar la vuelta inicial.

Durante las primeras vueltas sostuvo un intenso duelo con Isack Hadjar, pero el piloto de Red Bull logró superarlo en el sexto giro, relegando a Colapinto al 12° lugar, dos posiciones por detrás de Gasly, que también había perdido terreno frente a los dos Racing Bulls.

En la segunda mitad de la sprint, Colapinto mostró un ritmo superior al de su compañero y redujo la diferencia hasta quedar a menos de un segundo del francés, mientras se alejaba con comodidad del Audi de Nico Hulkenberg. Sin embargo, en el tramo final perdió algo de rendimiento, Gasly volvió a escaparse y Hulkenberg acortó distancias.

Finalmente, Colapinto cruzó la meta en la 12ª posición, apenas siete décimas detrás de Gasly y con una ventaja similar sobre Hulkenberg.

En la lucha por la victoria, Antonelli adelantó a Hamilton cuando el británico se quedó sin energía en la recta del Hangar y se impuso con 2s745 de ventaja. Lando Norris completó el podio, seguido por George Russell, Charles Leclerc, Max Verstappen, Oscar Piastri y Liam Lawson, quien se quedó con el último punto.

Pérez, tras un toque con Fernando Alonso que dañó su alerón delantero y le valió una penalización de diez segundos, terminó 22° y último.

Con información de Noticias Argentinas