Cortes de tránsito este sábado por “Estudiá Salta” y la Caminata del Huerto

La Municipalidad de Salta informó que este sábado se implementarán restricciones vehiculares por distintas actividades previstas en la ciudad, entre ellas la feria “Estudiá Salta” y la tradicional Caminata del Huerto.

Por la feria educativa, los cortes se realizarán sobre calle Martín Güemes, entre Vicente López y avenida Bicentenario, y sobre Juramento, entre Martín Güemes y Zorrilla. Además, habrá un corte principal en Pueyrredón, con desvío obligatorio de colectivos por calle Zorrilla.

También se brindará acompañamiento vial durante la Caminata del Huerto, que partirá desde avenida Bicentenario y Paseo Güemes y avanzará por calle España hasta el establecimiento educativo.

Desde el municipio solicitaron a conductores y peatones tomar vías alternativas, circular con precaución y acatar las indicaciones del personal uniformado.