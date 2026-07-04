Corte programado de EDESA: cinco barrios de la zona oeste estarán sin luz este domingo
EDESA informó que realizará un corte programado de energía eléctrica este domingo 5 de julio en la zona oeste de la ciudad de Salta para ejecutar tareas de renovación de la red de media y baja tensión.
Según el cronograma oficial, la interrupción del servicio comenzará a las 7:30 y tendrá una duración estimada de cuatro horas, por lo que el suministro se restablecería alrededor de las 11:30, si las tareas concluyen según lo previsto.
Barrios afectados
El corte alcanzará a los siguientes sectores de Salta Capital:
- Villa San José
- Villa Primavera
- Barrio Santa Victoria
- Barrio 25 de Mayo
- Barrio Don Bosco
- Zonas aledañas.
La empresa indicó que los trabajos forman parte de su plan de obras para mejorar la confiabilidad del servicio eléctrico en la ciudad.
EDESA recomendó a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante el horario del corte, especialmente quienes dependan de equipos eléctricos o deban realizar actividades que requieran suministro continuo de energía.