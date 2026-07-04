Corte programado de EDESA: cinco barrios de la zona oeste estarán sin luz este domingo

EDESA informó que realizará un corte programado de energía eléctrica este domingo 5 de julio en la zona oeste de la ciudad de Salta para ejecutar tareas de renovación de la red de media y baja tensión.

Según el cronograma oficial, la interrupción del servicio comenzará a las 7:30 y tendrá una duración estimada de cuatro horas, por lo que el suministro se restablecería alrededor de las 11:30, si las tareas concluyen según lo previsto.

Barrios afectados

El corte alcanzará a los siguientes sectores de Salta Capital:

Villa San José

Villa Primavera

Barrio Santa Victoria

Barrio 25 de Mayo

Barrio Don Bosco

Zonas aledañas.

La empresa indicó que los trabajos forman parte de su plan de obras para mejorar la confiabilidad del servicio eléctrico en la ciudad.

EDESA recomendó a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante el horario del corte, especialmente quienes dependan de equipos eléctricos o deban realizar actividades que requieran suministro continuo de energía.