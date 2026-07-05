“La Peña en tu Barrio” llega hoy a 20 de Junio con música, emprendedores y escenario abierto

La Municipalidad de Salta realizará este domingo una nueva edición de “La Peña en tu Barrio”, una propuesta gratuita destinada a promover el encuentro entre vecinos, artistas y emprendedores.

La actividad se desarrollará desde las 12 hasta las 17 en la plaza 25 de Mayo de barrio 20 de Junio, en el anfiteatro del espacio verde.

La secretaria de Turismo, Deportes y Cultura de la Municipalidad, Agustina Agolio, explicó en Qué Domingo por Aries que habrá bandas en vivo, feria gastronómica, food trucks y escenario abierto.

La funcionaria destacó que el escenario estará disponible para vecinos y artistas locales que quieran cantar, bailar o tocar algún instrumento.

“La idea es impulsar a los artistas locales, a quienes necesiten mostrarse, hacerse conocer y animarse a tocar en público”, señaló.

Desde el municipio invitaron a las familias a acercarse bien abrigadas y disfrutar de una jornada gratuita en el barrio.