Con menos plata para salir, crecen las actividades gratuitas en los barrios

Desde el municipio sostienen que las actividades gratuitas en los barrios buscan contener a las familias y recuperar espacios de encuentro en un contexto económico difícil.
Salta05/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La secretaria de Turismo, Deportes y Cultura de la Municipalidad de Salta, Agustina Agolio, advirtió que la situación económica impacta directamente en las actividades recreativas de las familias salteñas.

En diálogo con Qué Domingo por Aries, la funcionaria señaló que salir a comer, participar de eventos o compartir una actividad fuera de casa se volvió cada vez más difícil para muchos vecinos.

“Uno no puede esquivar la realidad. A la gente la plata no le alcanza y tiene que salir a hacer dos o tres trabajos porque cuesta llegar a fin de mes”, afirmó.

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Agolio sostuvo que este escenario afecta también el ánimo y la vida social, por lo que consideró clave sostener propuestas gratuitas en los barrios.

En ese marco, destacó iniciativas como La Peña en tu barrio, las escuelas municipales de deporte, los talleres culturales, los CIC, la Fábrica Municipal y los operativos territoriales.

“Es importante tener contención en los barrios y fomentar la cultura del encuentro”, remarcó.

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