Doble alerta amarilla en Salta: viento fuerte en la Puna y Zonda en los Valles

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este sábado 4 de julio una doble alerta amarilla en Salta por fenómenos vinculados al viento.

Por un lado, rige una alerta por viento para sectores de la Puna salteña, donde se esperan vientos del noroeste de entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 120 km/h en las zonas más altas. El fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad por polvo en suspensión.

Esta advertencia alcanza a la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos.

En paralelo, el organismo nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda para los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

En esas zonas, el Zonda podría presentarse con velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas superiores a los 60 km/h. Además, puede generar aumento repentino de temperatura, muy baja humedad relativa y también reducción de la visibilidad.

Recomendaciones

Ante estas condiciones, se recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, circular con precaución en rutas y mantenerse informado por canales oficiales.