Este domingo habrá 29 cortes por la procesión del Perpetuo Socorro y otros eventos en la ciudad

El operativo central será de 18 a 24 por la procesión en honor a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. También habrá desvíos por un espectáculo homenaje al Indio Solari.
Salta05/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Municipalidad de Salta diagramó un amplio operativo de tránsito para este domingo 5 de julio, con motivo de la Procesión en Honor a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que contará con cortes y desvíos vehiculares en distintos puntos del centro.

El dispositivo se desarrollará de 18 a 24 horas. La imagen partirá desde la iglesia por calle Leguizamón y continuará por avenidas Sarmiento y Belgrano, Balcarce, Leguizamón y Mitre, hasta la Legislatura, para luego regresar al templo.

Además, se realizará el desfile de fortines gauchos, con concentración sobre avenida Sarmiento y recorrido por Belgrano, Zuviría, Rivadavia y Mitre.

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Para garantizar la circulación, se dispondrán 29 cortes de tránsito en sectores como Sarmiento, Entre Ríos, Mitre, Belgrano, Balcarce, España, Pellegrini, Zuviría y Leguizamón, entre otros puntos.

También el domingo habrá cortes por un espectáculo homenaje al Indio Solari, con bloqueos en Belgrano y Deán Funes, Caseros y Buenos Aires, y España y Pueyrredón.

Desde el municipio pidieron evitar la zona, utilizar vías alternativas y respetar las indicaciones de los inspectores.

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