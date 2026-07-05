Estudiá Salta reunió a miles de jóvenes y presentó la plataforma Formación y Empleo

El gobernador Gustavo Sáenz, junto al intendente de la Ciudad Emiliano Durand, estuvo presente en “Estudiá Salta”. La gran feria reunió a miles de jóvenes y familias salteñas que se acercaron para conocer la oferta educativa de formación profesional, capacitación laboral y desarrollo tecnológico disponible en la provincia.

Durante su recorrido por el Paseo Güemes, ex Palúdica y Usina Cultural, Sáenz dialogó con estudiantes, docentes y visitantes, celebrando la gran convocatoria y definió las metas que persigue la Provincia en materia educativa, innovación tecnológica y vinculación con el mundo del trabajo.

"En esta muestra se presenta el futuro que tantos pregonan pero que nosotros ya estamos poniendo en práctica a través de toda esta oferta académica integral que brindamos en la provincia. Estamos aquí junto a nuestros jóvenes, dándoles las herramientas y las oportunidades que verdaderamente se merecen para construir su camino”, indicó Sáenz.

El Gobernador dijo que “nuestras expectativas a partir de este gran evento se centran en consolidar la oferta académica que les damos a todos los chicos para potenciar las oportunidades de formación en cada rincón de Salta. Esto incluye garantizar que nuestras escuelas técnicas cuenten con todo lo necesario y que los estudiantes tengan las herramientas para recibirse y acceder a un trabajo”.

Añadió que el Gobierno trabaja para “que los chicos se sientan orgullosos de ser salteños, de poder estudiar en Salta, de vivir en Salta y de trabajar en Salta”.

Además, el Gobernador destacó que el despliegue de las siete Aulas Talleres Móviles (ATM) por los 60 municipios consolida una política de federalismo educativo al llevar formación a toda la provincia y a las zonas alejadas del territorio. Al respecto, Sáenz señaló: "Brindamos capacitación, damos oportunidades y herramientas a nuestros jóvenes".

En la jornada se hizo la presentación oficial de la primera etapa de la plataforma digital Formación y Empleo, una herramienta estratégica diseñada por el Gobierno de Salta para concentrar en un único sitio web toda la oferta pública de capacitación. Permitirá a usuarios de cualquier punto del territorio provincial construir su recorrido de aprendizaje mediante un registro único, proyectando para etapas posteriores la vinculación directa con oportunidades de empleo genuino.

Uno de los principales atractivos de la muestra los presentó presentó la EET N 3144 “Capitán Marcelo Pedro Lotufo”, la escuela técnica modelo en el país y la única con especialización en aeronáutica del Norte. Se presentó el helicóptero Robinson R-44, una de las aeronaves con la que cuenta la institución y en la que los alumnos hacen sus prácticas profesionalizantes como técnicos aeronáuticos, una turbina y un simulador virtual de vuelo.

Muchas de las propuestas se centraron en la innovación tecnológica con demostraciones de robótica, programación, automatización y vibrantes competencias de Sumo Robot.

Además los asistentes pudieron conocer los proyectos desarrollados por estudiantes de toda la provincia.

Organismos vinculados a la Economía del Conocimiento expusieron el potencial laboral que ofrecen hoy sectores de vanguardia como el desarrollo de software, la transformación digital y la inteligencia artificial (IA).

Por su parte, la Universidad Provincial de Administración del Tecnológica y de Oficios (UPATecO) difundió su grilla de carreras para las sedes del interior y anunció sus propuestas para el segundo semestre de 2026. Entre ellas se destacan cursos de inteligencia artificial, capacitaciones presenciales en oficios dictadas en los Centros de Integración Comunitaria (CIC) y una agenda tecnológica de robótica, programación y manejo de drones pensada especialmente para niños y adolescentes durante las vacaciones de invierno.

Asimismo, el Ministerio de Educación y Cultura exhibió la potencialidad de la Educación Técnico Profesional a través de sus institutos de nivel superior, centros de formación profesional, escuelas técnicas.

El municipio capitalino aportó su experiencia en formación laboral con muestras operativas de la Escuela de Emprendedores, la Fábrica Municipal, y las escuelas de Mecánica, Barbería y Peluquería. Además, la Oficina de Empleo brindó asesoramiento técnico para el armado de currículums, orientación ocupacional y simulaciones de entrevistas laborales en tiempo real.

Acompañaron Estudiá Salta: la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore; de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; de Producción y Minería, José Ignacio Lupión; el rector de Upateco, Carlos Morello; funcionarios provinciales y municipales, entre otros.

Stands de servicios

El Ente Regulador de los Servicios Públicos brindó asesoramiento sobre servicios relativos a energía eléctrica, agua potable y saneamiento.

Por su parte Saeta ofreció asesoramiento sobre gestión del Pase Libre para los distintos niveles educativos y realizó recarga de saldo.

La jornada estuvo amenizada con espectáculos musicales en vivo y la participación de reconocidos artistas como Gaby Morales, David Leiva, Daniel Cuevas, Chirettes, Juncos Huellah, Matías Vargas, La Yapa y Salta Folk.