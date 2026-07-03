Egipto se impuso ante Australia en los penales y espera por Argentina o Cabo Verde

Después de un empate por 1-1 en el tiempo regular y el alargue, Egipto fue más certero que Australia en los penales y, gracias a un 4-2 en la definición, se quedó con el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

El encuentro arrancó favorable para los africanos, que encontraron el primer tanto de la jornada desde los pies de Emam Ashour, a los 13 minutos del primer tiempo. Sin embargo, la fortuna estuvo del lado de Australia en el complemento, ya que un gol en contra de Mohamed Hany puso el 1-1 en el marcador.

La igualdad persistió hasta el final de los 90 y, luego, en el alargue, por lo que el trámite se dirigió hacia los penales. Allí, fueron Harry Souttar y Lucas Herrington quienes fallaron para los Socceroos, en tanto que los egipcios no fallaron ningún remate, para quedarse con la clasificación a los octavos de final del Mundial. Ahora, aguardan por saber si la Selección Argentina o Cabo Verde será su rival en la siguiente fase del certamen.

TyC