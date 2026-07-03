En medio del recorte nacional, Sáenz anunció refuerzo para escuelas técnicas

Este viernes, el gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, participó de la muestra de robótica en la Escuela “Camino del Inca” de Vaqueros, donde destacó el trabajo de los estudiantes y la importancia de fortalecer la formación en ciencia y tecnología.

“La verdad que los chicos siempre nos sorprenden y nos van a seguir sorprendiendo. Así que muy contentos de poder estar acá y acompañarlos y ver lo que están haciendo”, expresó el mandatario.

En ese marco, Sáenz remarcó la relevancia de la educación técnica frente a los cambios tecnológicos y la necesidad de acompañar a los estudiantes en su formación. “Es importante la ciencia y la técnica, es una de las áreas donde más ajuste ha habido, pero el avance de la tecnología es inminente y hay que trabajar y acompañarlos”, señaló.

Además, adelantó una medida vinculada al fortalecimiento del sector educativo: “A partir de mañana lo vamos a anunciar. A las escuelas técnicas les vamos a dar herramientas para que los chicos tengan salida laboral y puedan llevar adelante carreras vinculadas al futuro”.

Por otro lado, el ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, destacó el desarrollo de la robótica en el municipio. “Esto es robótica. Acá en Vaqueros y La Caldera ya tenemos un hub tecnológico. Queremos que estas tres escuelas sean muy fuertes en lo que es robótica, y ya lo vamos logrando”, señaló el funcionario durante una actividad educativa.

Además, confirmó la realización de un campamento tecnológico: “Va a haber un camp tech para chicos de 8 a 16 años. El 7 y el 8 de este mes se abren las inscripciones en la página de Upateco. Hay 480 lugares, así que los que quieran participar tienen que inscribirse rápido”.

Por otro lado, destacó el nivel de los estudiantes salteños en competencias nacionales e internacionales. “La Técnica 2 es campeona nacional de robótica. Hay 20 salteños en semifinales de la Copa Robótica Argentina y también chicos que han viajado a olimpiadas internacionales a Francia, Países Bajos, Turquía, Panamá y Ecuador”, detalló.

Finalmente, remarcó: “Tenemos nivel en robótica y automatización, y los chicos vienen con premios”.