Operativo sanitario por el Milagro: reforzarán ambulancias y puestos de asistencia

La Municipalidad de Salta y el SAMEC avanzan en la organización del operativo sanitario para la Fiesta del Señor y la Virgen del Milagro, con especial atención en la Catedral, la Plaza 9 de Julio y los principales accesos por donde ingresarán miles de peregrinos.

Uno de los puntos centrales será garantizar la circulación de los móviles de emergencia en medio de la multitud. El secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, Esteban Carral Cook, explicó que cada ambulancia del SAMEC contará con dos motociclistas de Protección Ciudadana o Tránsito, que funcionarán como avanzada para abrir paso cuando sea necesario.

El SAMEC tendrá a su cargo la coordinación sanitaria y también deberá autorizar la participación de otros grupos de asistencia. El operativo incluirá a Cruz Roja, rescatistas y personal municipal, con puestos preparados para atender emergencias durante los días de mayor concentración de fieles.