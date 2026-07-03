Corte de gas: Sáenz le reclamó a legisladores de todo el norte que exijan “soluciones estructurales”

Por Aries, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, volvió a manifestar su preocupación por la falta de gas en la industria de la provincia y del norte argentino, al señalar que se trata de un problema que viene siendo planteado de manera reiterada sin obtener soluciones concretas.

“Lo vengo reclamando hace rato, lo hemos planteado en varias oportunidades, hemos hecho notas y estamos esperando la respuesta. Espero que se resuelva rápidamente”, expresó el mandatario.

En ese sentido, Sáenz advirtió que la situación refleja la falta de un verdadero esquema de federalismo y remarcó la necesidad de avanzar en soluciones estructurales para evitar que el problema se repita en el tiempo.

“Una vez más digo: el federalismo que no tenemos y que debemos seguir peleando para que estas cosas no sucedan. Si no se resuelve este año la reversión, el año que viene vamos a tener el mismo problema”, sostuvo.

El gobernador también pidió intervención de los legisladores nacionales: “Le pido a los legisladores de todos los partidos de Salta, de Tucumán y de todo el norte argentino que hagan algo también, que se pongan firmes para que esto se resuelva”, concluyó.