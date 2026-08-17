San Roque: jornada especial para los perros que esperan adopción

El Centro de Adopciones Municipal Matías Nicolás Mancilla realizará este lunes 17 una jornada especial en honor a San Roque, patrono de los animales, con actividades destinadas a los perros que permanecen alojados en el lugar.

La celebración comenzará a las 15 en las instalaciones de avenida Gato y Mancha, barrio Don Emilio. Durante la tarde habrá una comida especial para los animales, con pollo al horno y arroz, además de la bendición de los caniles.

La actividad finalizará con una procesión junto a los perros albergados, acompañados por voluntarios y visitantes. La propuesta busca darles una jornada distinta a los animales que todavía esperan por un nuevo hogar.

La Municipalidad invitó a la comunidad a participar de la celebración y acompañar a los perros del Centro de Adopciones durante la festividad de San Roque.