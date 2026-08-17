Salta y la ONU avanzan en una agenda contra el crimen organizado

El Gobierno de Salta avanzó en una agenda de trabajo con representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para incorporar experiencias y estándares internacionales a sus políticas de justicia y seguridad.

Durante los encuentros se analizaron desafíos vinculados con el crimen organizado, el funcionamiento del sistema judicial y la articulación entre organismos del Estado. La comitiva también visitó la Corte de Justicia de Salta para intercambiar experiencias sobre nuevas dinámicas del delito.

La agenda continuó en el Servicio Penitenciario de Salta, donde funcionarios provinciales y especialistas de Naciones Unidas abordaron cuestiones relacionadas con los sistemas penitenciarios y las políticas penales.

El secretario de Justicia y Derechos Humanos, Javier Mónico, sostuvo que estos encuentros permiten revisar las políticas actuales y conocer otras experiencias para responder a una realidad delictiva que cambia de forma permanente.