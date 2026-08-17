Salta y la ONU avanzan en una agenda contra el crimen organizado

Funcionarios provinciales y representantes de Naciones Unidas analizaron medidas para mejorar el sistema de justicia, enfrentar nuevas formas del delito y fortalecer el funcionamiento penitenciario.
Salta17/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno de Salta avanzó en una agenda de trabajo con representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para incorporar experiencias y estándares internacionales a sus políticas de justicia y seguridad.

Durante los encuentros se analizaron desafíos vinculados con el crimen organizado, el funcionamiento del sistema judicial y la articulación entre organismos del Estado. La comitiva también visitó la Corte de Justicia de Salta para intercambiar experiencias sobre nuevas dinámicas del delito.

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La agenda continuó en el Servicio Penitenciario de Salta, donde funcionarios provinciales y especialistas de Naciones Unidas abordaron cuestiones relacionadas con los sistemas penitenciarios y las políticas penales.

El secretario de Justicia y Derechos Humanos, Javier Mónico, sostuvo que estos encuentros permiten revisar las políticas actuales y conocer otras experiencias para responder a una realidad delictiva que cambia de forma permanente.

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