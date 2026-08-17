El Parque San Martín tendrá 550 puestos durante la Fiesta del Milagro

La Municipalidad de Salta habilitará 550 puestos para la tradicional Feria del Milagro, que funcionará del 11 al 15 de septiembre en el Parque San Martín. El secretario de Espacios Públicos, Esteban Carral Cook, explicó que se estableció ese límite para evitar problemas de circulación durante los días de mayor concurrencia. “La idea no es saturar la plaza, porque la circulación se hace difícil”, señaló.

Hasta el momento, 198 feriantes completaron la inscripción, que continuará abierta hasta cubrir el cupo o hasta el viernes. El permiso para trabajar durante los cinco días tendrá un valor de $160.000, mientras que el 8 de septiembre se sorteará la ubicación de cada puesto. También habrá espacios para vendedores provenientes de otras provincias.

Los interesados en participar deben realizar el trámite e inscribirse exclusivamente de forma virtual, completando los diferentes formularios a través de la App Muni Salta.