Desde este lunes habrá apoyo escolar y tutorías gratuitas en los CIC de la ciudad: cómo anotarse

Las clases de apoyo escolar se extenderán hasta el próximo 24 de julio y se dictarán en ambos turnos, mañana y tarde, en los CIC de los barrios Unión, Villa Asunción, San Benito y Constitución.
Salta27/06/2026

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La Municipalidad, a través de la Secretaría de Gobierno, brindará nuevamente las tutorías gratuitas para estudiantes del nivel secundario.

Las clases de apoyo iniciarán desde el lunes 29 de junio al 24 de julio en los Centros Integradores Comunitarios (CIC) de Unión, Villa Asunción, Constitución y San Benito. Las tutorías serán divididas en grupos de ciclo orientado (3º, 4º Y 5º año).

Los profesores brindarán apoyo escolar en los espacios curriculares de Lengua, Matemática, Física, Química y Ciencias Sociales, con acompañamiento personalizado para cada alumno.

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Los padres y tutores que deseen conocer el horario más conveniente podrán ingresar al siguiente link: https://capacitaciones.municipalidadsalta.gob.ar/capacitaciones/

María Juncosa, coordinadora General de Relaciones Comunitarias, indicó que los estudiantes que necesiten el apoyo deberán elegir el turno, (mañana o tarde), llevar carpetas y programas para poder avanzar de manera rápida en las tutorías.

Ante cualquier consulta, los interesados pueden comunicarse al número: 3874860774.

 

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