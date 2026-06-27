La compra de dólares cayó con fuerza en mayo y marcó su nivel más bajo en lo que va del año

Las compras de dólares por parte de los argentinos se desaceleraron en mayo y marcaron el nivel más bajo desde diciembre pasado, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Banco Central (BCRA).

Según informó la entidad, el mes pasado las personas humanas adquirieron billetes estadounidenses por US$2212 millones (un 18% menos que el mes previo) y vendieron US$408 millones en los bancos.

Así, las compras netas fueron de US$1804 millones, cifra que significó una caída del 20% con respecto al nivel registrado en abril. “Además, registraron compras netas de divisas sin fines específicos por US$408 millones”, destacó el informe cambiario mensual del organismo.

En cuanto a la cantidad de individuos que operaron en el mercado de cambios: 1,4 millones de personas compraron dólares y 730.000 clientes vendieron sus billetes en los bancos. Esos números se mantienen relativamente estables en los últimos meses.

“En cuanto a los usos y destinos de la salida neta de billetes y divisas sin fines específicos de mayo (unos US$1900 millones), se estima que unos US$700 millones quedaron depositados en bancos locales y US$300 millones incrementaron la posición de activos externos, mientras que unos US$800 millones fueron entregados a las entidades para cubrir los gastos de ‘Servicios y otros corrientes’ realizados con tarjetas”, detalló la entidad.

Aunque cayeron en la comparación mensual, las compras brutas de dólares por parte de individuos en los bancos fue persistente en 2026. En enero, demandaron US$2613 millones; en febrero, US$2368 millones; en marzo US$2363 millones; en abril treparon arriba de los US$2700 millones; y con los US$2260 millones de mayo suman US$12.331 millones brutos en los primeros cinco meses del año.

Crecieron los gastos en turismo

La cuenta “Servicios” del balance cambiario, que incluye los gastos por turismo de los argentinos en el exterior, registró un déficit de US$802 millones en mayo, lo que significó un alza de US$128 millones en el mes.

Según estimó el BCRA, la cuenta ‘Viajes y pasajes’ a través del mercado de cambios resultó en egresos netos por US$582 millones, lo que significó un aumento de US$125 millones con respecto a los valores de abril. Si bien los pagos brutos al exterior se mantuvieron relativamente estables (US$859 millones), los ingresos se redujeron en US$100 millones contra abril y llegaron a US$278 millones.

El informe detalló que los egresos brutos se explicaron por gastos con tarjetas por viajes estimados en US$619 millones y aclaró que ese valor que excluye los pagos de servicios digitales por US$163 millones y los US$115 millones en pagos con tarjeta por bienes despachados mediante servicios postales. Además, se registraron US$96 millones de giros al exterior de operadores turísticos y US$144 millones asociados a servicios de transporte de pasajeros.

Los ingresos brutos se estimaron de la misma forma y correspondieron a cobros de tarjetas por viajes por US$187 millones (excluyendo servicios digitales y unos US$5 millones de ingresos por exportaciones de bienes despachados mediante servicios postales), de giros del exterior de operadores turísticos y billetes de no residentes por US$37 millones y de ingresos por servicios de transporte de pasajeros por US$54 millones.

“Cabe señalar que un 70% de todos los egresos por consumos de bienes y servicios por viajes, otros pagos con tarjeta y servicios de transporte de pasajeros son directamente cancelados por los clientes con fondos en moneda extranjera, mayormente comprados en el mercado de cambios como billetes sin fines específicos”, resaltó el BCRA.

El resto de la cuenta “Servicios” fue explicada por los egresos netos de los rubros “Otros servicios” (US$311 millones), “Fletes y seguros” (US$114 millones) y “Bienes despachados mediante servicios postales” (US$110 millones). Esas salidas fueron compensadas, en parte, por los ingresos netos en concepto de “Servicios empresariales profesionales y técnicos” (US$315 millones).

Con información de TN