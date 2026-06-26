Día del Payaso: el oficio se reinventa para conquistar a grandes y chicos

Cada 26 de junio se celebra en Argentina el Día del Payaso, una fecha que homenajea a quienes dedican su vida a hacer reír y recuerda a Gerardo Roberto Samaniego, el recordado Payaso Firulete, figura emblemática del espectáculo infantil.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, Marcos Guaymas, conocido artísticamente como "Payaso Trompito", repasó la evolución del oficio y aseguró que, con el paso de los años, los espectáculos fueron adaptándose.

"Ha ido cambiando la rutina del payaso. Yo tengo 35 años en esta profesión y fui incorporando distintas herramientas, como magia, burbujas y nuevas formas de interactuar con el público", contó.

Guaymas recordó que comenzó su carrera junto al grupo Fantasía de Colores, una familia con más de cuatro décadas dedicada al rubro, y que luego continuó su camino de manera independiente, recorriendo distintas provincias junto a otros artistas.

"Fuimos cambiando el maquillaje porque algunos estilos antiguos daban un poco de miedo. Incluso nosotros decidimos dejar de usar pelucas después de que en un evento niño temblara y llorara mucho. Antes el payaso entraba gritando, era como un secreto y aparecía de golpe. Hoy preferimos entrar tranquilos y dejar que los chicos se acerquen y disfruten el show", explicó.

Por otro lado, "Trompito" celebró el crecimiento de la comunidad de payasos en Salta, impulsado en gran medida por las redes sociales, y la aparición de animadoras infantiles y payasas mujeres.

Finalmente, recordó con emoción al fallecido Carlos Flores, conocido como "Payaso Truco", quien impulsó actividades solidarias y expresó la intención de instaurar un día en su honor.

“Hacía festivales para el día del niño, convocaba a todos los payasos, organizábamos caravanas y festivales solidarios. Él falleció un 10 de diciembre, entonces nosotros queríamos festejar el día del payaso salteño el 10 de diciembre”, cerró.