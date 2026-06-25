Aseguran que “no sería descabellado que el Papa visite Cafayate durante su paso por Argentina”

La posibilidad de que el Papa incluya a Salta dentro de su próxima visita al país comenzó a despertar expectativas entre fieles y referentes religiosos de la región, aunque por el momento no existe ninguna confirmación oficial sobre una escala en la provincia.

Así lo expresó por Aries el licenciado en Ciencias Religiosas Felipe Medina, quien aclaró que hasta ahora solamente fueron confirmadas algunas actividades en otros puntos del país y que cualquier definición dependerá de la agenda oficial del Sumo Pontífice.

“Hasta ahora no hay una agenda oficial ni formal. Solamente está confirmado que va a ir a Santiago del Estero, que es la sede primada de la Argentina por ser la diócesis más antigua. También Córdoba y Buenos Aires”, explicó.

Medina señaló que, según lo informado por la Conferencia Episcopal Argentina a través de monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente del organismo, el Papa permanecería tres días en territorio argentino.

En ese contexto, remarcó que la cercanía geográfica de Santiago del Estero con el norte abre expectativas, aunque evitó generar certezas sobre un eventual paso por Salta.

“Estando en Santiago del Estero está muy cerca de Salta, está cerca de Tucumán, pero no sabemos si su agenda le va a permitir un movimiento tan intenso”, sostuvo.

Como antecedente recordó la visita de Juan Pablo II al norte argentino en 1987, cuando arribó a Tucumán antes de continuar viaje hacia Salta. Para Medina, aquella experiencia demuestra que una escala adicional no sería imposible.

“No sería descabellado pensar que pueda venir o incluso llegar hasta Cafayate. Hoy también hay conexión aérea hasta ahí”, comentó.

De todas maneras, insistió en que cualquier posibilidad depende exclusivamente de la programación oficial del Vaticano. “Siempre digo que sigue siendo un deseo profundo de los salteños y del norte que el Papa visite otros lugares. De ahí a la confirmación, todavía falta”, concluyó.