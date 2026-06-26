Invitan a observar la Luna con telescopios en Plaza Alvarado

Este fin de semana se realizará una nueva experiencia de observación astronómica mediante telescopios para contemplar la Luna y capturar imágenes con teléfonos celulares.

La actividad se desarrollará este viernes, sábado y domingo, de 19.30 a 21.30, siempre que las condiciones climáticas lo permitan, bajo la modalidad de aporte voluntario.

En diálogo con Aries, Julio López explicó que el proyecto surgió a partir de una pasión que lo acompaña desde la infancia y que tomó otro impulso tras conocer experiencias de astroturismo desarrolladas en Chile.

"La propuesta no es solamente mirar por un telescopio, sino también contar qué se está observando, cómo funciona el equipo y hablar de la Luna, las estrellas y los planetas", explicó.

Para este fin de semana, el protagonista será el satélite natural de la Tierra, que se encuentra en fase creciente, una etapa que permite apreciar con mayor definición sus cráteres y relieves.

“Hay una luna muy bonita, en fase creciente, así que la gente se puede acercar a ver varios detalles, los mares de la luna, los cráteres, y pueden hacer una foto o un video con su propio celular”, relató.

Finalmente, remarcó que el aporte es voluntario porque el objetivo es que cualquier persona pueda vivir la experiencia. "Queremos que la gente tenga la posibilidad de mirar el cielo de otra manera y descubrir todo lo que puede verse desde Salta", concluyó.