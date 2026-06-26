La Justicia puso fecha al juicio de Morena Rial por robo y amenazas

Morena Rial afronta nuevos problemas luego de que la Justicia de Córdoba haya confirmado que ya hay fecha de juicio en su contra en la causa en la que se la investiga por robos y amenazas, entre otros delitos, contra sus ex parejas.

Carlos Nayi, abogado de los denunciantes, Dylan Rodríguez y Facundo Ambrosioni Lutri, ambos ex novios de la mediática, confirmó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas que el juicio contra la hija del conductor comenzará el 21 de septiembre a las 14.00hs en la Cámara en lo Criminal y Corrección de 11ª Nominación de la ciudad de Córdoba.

La acusación formal contra Morena es robo, hurto, amenazas y coacción. Meses atrás había solicitado una probation y una reparación económica para los damnificados, pero ambos lo rechazaron y pidieron que sea juzgada en un debate oral.

Ahora tras el anuncio de la fecha, Nayi expresó a este medio estar “más que satisfechos”.

Cuál es la situación de Morena Rial en la causa San Isidro

Además de Córdoba, la joven madre afronta una grave causa en la localidad bonaerense de San Isidro por los diversos robos cometidos junto con otros delincuentes.

Morena está imputada por los delitos de “robo doblemente agravado por haber sido mediante escalamiento y efracción (hecho 1) en concurso real con robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por ser cometido mediante efracción (hecho 2) en concurso real por robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido mediante efracción (hecho 3)”.

Sin embargo, en marzo de este año se conoció que firmó en un juicio abreviado una pena de tres años de prisión efectiva tras arribar a un acuerdo con el fiscal Patricio Ferrari.

Aun así, por el momento el acuerdo no fue homologado debido a que la jueza María Coelho, a cargo del Tribunal N°7 de San Isidro, todavía no dio respuestas.

Actualmente se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria luego de permanecer varios meses encerrada en la cárcel de mujeres de Magdalena.