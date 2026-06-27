Caso Ernestina Pais: se conocieron los primeros resultados forenses

La periodista Ernestina Pais murió como consecuencia de un traumatismo encefalocraneal grave, según el resultado del informe preliminar de la autopsia.

Fuentes cercanas a la investigación informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la ex conductora de Mañanas Informales sufrió un impacto fuerte en la cabeza por el arrollamiento de un tren en San Isidro, donde cruzó con la barrera baja.

En este sentido, reconocieron que resta conocer el análisis completo de la necropsia, que fue realizada en la morgue judicial, mientras que la familia ya recibió el cuerpo.

El caso fue caratulado como averiguación de casuales de muerte y "no hay elementos probatorios" para imputar al maquinista, señalaron las fuentes judiciales ante la consulta de esta agencia.

En tanto, remarcaron que se llevó a cabo un examen de toxicología, a fin de determinar si Pais, de 54 años, manejaba bajo los efectos del alcohol.