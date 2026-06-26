Presentan un archivo digital para visibilizar la memoria de los soldados salteños de Malvinas

El Ministerio de Gobierno y Justicia de Salta, a través del Archivo Provincial de la Memoria y la Comisión Provincial de Veteranos de Guerra, presentó el mapa interactivo “Geografías, memorias y semblanzas de Malvinas”, una herramienta digital que permite acceder a información, trayectorias y ubicación de los excombatientes salteños.

La iniciativa busca reconstruir y visibilizar la historia de los veteranos de la provincia mediante una plataforma de acceso público que integra datos como lugar y fecha de nacimiento, fuerza en la que participaron y distribución geográfica por departamentos. Actualmente, el registro contabiliza 710 veteranos en todo el territorio provincial, de los cuales 141 han fallecido, con Capital como el distrito con mayor cantidad de excombatientes, seguido por Rosario de Lerma.

En ese marco, en su columna en N&N, la comunicadora Andrea Sztychmasjter destacó la dimensión simbólica del proyecto y su aporte a la construcción de la memoria colectiva. “Como bien saben, no fue solo una guerra librada a miles de kilómetros en la inmensidad del Atlántico Sur, fue también una guerra íntima que caló hondo en el corazón de cada rincón de nuestra provincia”, expresó.

Asimismo, remarcó el impacto humano que dejó el conflicto en la sociedad salteña. “Significó la interrupción abrupta de la juventud de cientos de pibes que de un día para el otro cambiaron el potrero, el colegio o el trabajo por las trincheras heladas”, señaló.

El mapa interactivo permite geolocalizar historias, cartas, fotografías y testimonios, lo que —según se explicó desde el área— transforma la forma tradicional de entender la memoria. “Hoy estamos acostumbrados a la memoria de la computadora, un disco rígido donde tiramos archivos de forma fría… pero la memoria de Malvinas propone otra cosa: no es almacenamiento, es procesamiento social”, planteó Sztychmasjter durante su columna.

En ese sentido, agregó que la herramienta “subvierte la idea de memoria como archivo estático” y permite reconstruir el pasado desde el territorio. “Mientras la computadora acumula datos sin arte, este mapa recupera la dimensión humana de la posguerra”, afirmó.

El proyecto también será incorporado a establecimientos educativos mediante códigos QR, con el objetivo de facilitar el acceso de estudiantes a los registros históricos y promover el conocimiento sobre el impacto de la guerra en distintos puntos de la provincia.

Además, se anticipó una segunda etapa que incluirá testimonios audiovisuales de madres, esposas y excombatientes, con el objetivo de conformar un banco de voces que preserve la dimensión humana de la posguerra.

Finalmente, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos remarcaron que la iniciativa forma parte de un proceso de reparación histórica orientado a garantizar el acceso democrático a los archivos y fortalecer el vínculo social con los protagonistas de la guerra de Malvinas.