El Banco Nación lanza plan para deudas en mora: quiénes pueden acceder

En medio de un nivel morosidad récord, el Banco Nación incorporó una nueva herramienta para refinanciar las obligaciones de consumo en situación irregular. La herramienta podrá ser utilizada por trabajadores, jubilados y microempresas.

En el marco de su “Programa de Regularización de Clientes en Situación de Morosidad”, la propuesta de la entidad busca ampliar las opciones de refinanciación disponibles y ofrecer un instrumento que permita ordenar compromisos vencidos, facilitar la recuperación de la capacidad de pago y sostener el cumplimiento de las obligaciones en el tiempo.

La línea, que contempla la posibilidad de refinanciar deudas originadas en pesos o en UVA (bajo modalidad UVA, con actualización por CER), está dirigida a dos segmentos de usuarios:

Podrán incluirse deudores monoproducto asistidos bajo las reglamentaciones destinadas al segmento Microempresas/Emprendedores, cuando correspondan a cartera de consumo

Entre sus principales características, contempla un plazo de hasta 120 meses y amortización mensual por sistema francés.

La tasa de interés será diferencial según el perfil del usuario: quienes perciban sus haberes a través del Banco accederán a una Tasa Nominal Anual fija del 12%, mientras que para el resto de los usuarios será del 14%. “Para mantener la tasa preferencial, el interesado deberá conservar el cobro de sus haberes en la entidad durante toda la vigencia del préstamo”, aclaró el comunicado oficial.

Además, quienes ya cobran en el banco podrán optar por incorporar un tope de cuota por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), mediante la contratación de una prima. Esta opción permite que, en caso de que la cuota calculada por UVA supere la evolución determinada por el CVS, se aplique como referencia el tope asociado a dicho índice.

La opción estará vigente a partir del lunes 29 de junio, y para solicitar esta refinanciación o para recibir más información, los clientes deberán acercarse a las sucursales del banco.

Esta nueva herramienta se suma a las líneas lanzadas en mayo de unificación de deudas para personas humanas con cuotas vencidas e impagas en el BNA. Las alternativas anunciadas en forma previa para regularizar deudas son:

Consolidación de deudas: dirigida a quienes cobran sus ingresos (salarios, jubilaciones o pensiones) a través del Banco Nación, esta opción posibilita unificar deudas financieras tanto en esa entidad como en otras, simplificando la gestión de compromisos y la planificación de pagos. La propuesta ofrece tasa fija, plazo máximo de 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y permite acceder a montos de hasta $100 millones.

Refinanciación de saldos de tarjeta de crédito: disponible para usuarios que presentan hasta 90 días de mora en el pago de tarjetas de crédito emitidas por la entidad. Permite reprogramar deudas de hasta $10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA del 35 por ciento. La modalidad prevé la continuidad de la tarjeta, el comienzo del pago en cuotas a partir del siguiente resumen y ajustes temporales en los límites de compra. En casos de mora superior a 90 días, el Banco ofrece opciones de financiamiento para extender los pagos hasta 96 meses, sujetas a evaluación crediticia y a las condiciones establecidas.

Evaluación personalizada: Cada pedido se evalúa de forma particular por los equipos especializados del Banco, que tienen en cuenta el perfil del cliente, su situación económica y los detalles de las deudas a reestructurar. Este método posibilita brindar opciones ajustadas a cada caso, favoreciendo una gestión responsable de los compromisos financieros.

Cabe recordar que la mora de los préstamos bancarios a las familias alcanzó el 12,1% del total de créditos en abril, el nivel más alto en más de 20 años. El indicador se triplicó en los últimos doce meses y avanzó 0,5 puntos porcentuales respecto de marzo. Según estimaciones de 1816, más de 5,3 millones de personas ya tienen al menos un crédito en situación irregular.

Con información de Infobae