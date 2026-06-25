Este viernes comienza la Novena en honor a la Virgen del Perpetuo Socorro

El Santuario San Alfonso dará inicio este viernes 26 de junio a la Novena Patronal en honor a la Virgen del Perpetuo Socorro que se extenderá hasta el 4 de julio y culminará el domingo 5 con la misa central y la tradicional procesión. Aries 91.1 transmitirá la misa y el rezo de la novena desde las 19:30 horas.

En la previa de las festividades, el padre Javier Roldán, destacó el intenso trabajo que realizaron durante las últimas semanas los grupos de la comunidad parroquial para preparar cada detalle de la celebración. “Todo se vive con mucho entusiasmo porque es una fiesta muy esperada por la comunidad", expresó.

Roldán explicó que la devoción a la Virgen del Perpetuo Socorro trasciende generaciones y que cada año miles de fieles regresan al santuario para agradecer o renovar sus promesas.

"Hay un gran deseo de la gente de agradecer a la Virgen como intercesora frente a las necesidades que todos tenemos. Muchos fueron consagrados aquí cuando eran muy pequeños y volver también significa reencontrarse con la historia familiar, con los padres y los abuelos que los trajeron por primera vez", señaló.

La celebración volverá a convocar a peregrinos provenientes de distintos puntos de Salta, del Argentina y otros países.

"Vienen desde Cobres, un pueblito más arriba de San Antonio de los Cobres. Caminan durante cuatro o cinco días en pleno invierno para llegar hasta el santuario. También esperamos delegaciones de distintas provincias e incluso un grupo de Uruguay que nos visitará este año", comentó.

Durante los nueve días de celebración habrá misas a las 7, 8.30, 10, 11.30, 15, 16.30, 18, 19.30 y 21. Las celebraciones de las 19.30 y 21 también podrán seguirse en vivo a través de las plataformas digitales del Santuario San Alfonso.

La Novena culminará el sábado 4 de julio, mientras que el domingo 5 se celebrará la misa patronal y la tradicional procesión en honor a la Virgen del Perpetuo Socorro, una de las expresiones de fe más convocantes de la comunidad redentorista salteña.

El origen de la devoción a la "Virgen Gaucha"

Roldán recordó que la devoción a la Virgen del Perpetuo Socorro en Salta tiene sus raíces en la labor misionera de los sacerdotes redentoristas, quienes desde hace más de 130 años recorrieron el Valle de Lerma, los Valles Calchaquíes y otros rincones de la provincia llevando la imagen de la Virgen. "Por eso se fue metiendo en el cariño y la devoción de la gente", explicó.

Con el paso del tiempo, esa tradición también fue abrazada por los fortines gauchos, que adoptaron a la Virgen del Perpetuo Socorro como su patrona, dando origen a la conocida advocación de la "Virgen Gaucha".

"Es tradición en muchas familias que el primer desfile de un niño vestido de gaucho sea en la procesión del Perpetuo Socorro. Incluso, durante la penúltima noche de la novena, los gauchitos realizan su primera guardia al pie del altar de la Virgen. Es una costumbre muy fuerte y muy arraigada en nuestra comunidad", destacó el sacerdote.